Prêmio de Música Católica em Roma: inscrições para evento mundial terminam no sábado

Entre os inscritos já está o brasileiro Flavinho Ferreira, do Ceará, que colocou o seu dom para levar a mensagem de Deus. Ele soube do "Catholic Music Awards", que será realizado no final de julho em Roma, através de grupos de músicos no Whatsapp e não exitou em participar. As inscrições foram prorrogadas e devem ser feitas até o próximo sábado, 15 de março.

Andressa Collet - Vatican News

As inscrições para a primeira edição do "Catholic Music Awards" foram prorrogadas até o próximo sábado, 15 de março. Entre eles já está o brasileiro Flavinho Ferreira, que soube da iniciativa através de grupos de músicos católicos no Whatsapp:

"Quando eu vi, fiquei vendo o tanto que a gente necessita desse tipo de evento em nível mundial. Aqui no Brasil tem um evento parecido que é o 'Troféu Louvemos o Senhor', é bem antigo e feito pelo Pe. Eduardo Dougherty, da Rede Século 21."

"É um trabalho que é um apostolado", comenta Flavinho Ferreira

O apostolado de música e pregação

Flávio José Ferreira da Silva nasceu em Fortaleza, no Ceará. Casado e pai de duas filhas, o brasileiro despertou para o canto ainda na infância, quando tinha 8 anos. Para o violão foi aos 16 anos, quando ficou órfão de pai e mãe. O talento da música o levou a tocar em barzinhos e festas particulares até que, a convite de um amigo e para cobrir a falta de alguém, participou de uma missa. Foi quando sentiu "a necessidade de servir mais", comentou Flavinho, entrou na comunidade católica Anuncia-me, onde é consagrado de aliança até hoje.

As primeiras composições - que começaram a ser produzidas há mais de 15 anos com influência no Pop, no Jazz e no Country - abriram as portas para participações em festivais de música católica no Brasil, como o da Comunidade Recado, Face de Cristo e Festival VEM da TV Evangelizar, inclusive figurando entre os melhores artistas. Em 2024, então, Flavinho Ferreira lançou 3 singles com clipes. Neste ano, ele dediciu contribuir ainda mais com o serviço aos irmãos e deu início à vocação de diácono permanente; tem um projeto musical de gaveta que contempla um single com participação do arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Ben Lâmed paixão; um EP ("Extended Play") com 5 canções e a inscrição, pela primeira vez, de um evento internacional que é o Catholic Music Awards. Flavinho Ferreira inscreveu três músicas: Mikha’El nas categorias de Melhor Novo Cantor e ⁠Melhor Canção de Rock; Eis aí tua Mãe na categoria de ⁠Melhor Canção Mariana; e Faz um Milagre em Mim na categoria de Melhor Videoclipe.

"Este ano é um ano que eu estou trabalhando uma música que eu quero lançar agora no fim da Quaresma, uma música que fala do Filho Pródigo, que vou gravar em parceria com o nosso arcebispo aqui de Fortaleza, dom Gregório. Então é um trabalho que é um apostolado que a gente vem fazendo aos pouquinhos. Eu tenho minha família, entrei agora no diaconato permanente e vou ter que conciliar muita coisa: trabalho, família, apostolado, vida consagrada e basicamente é isso que a gente vem fazendo durante esse tempo, desde 2023, quando mudou tudo, a minha parte artística mesmo, quando o apostolado ficou um pouco mais sério."

Flavinho Ferreira já tem participado de festivais de música no Brasil

Como se inscrever no Catholic Music Awards

O site oficial do evento, o catholicmusicawards.world, traz todos os detalhes para fazer a inscrição no processo que irá selecionar músicas e vídeos de cantores cristãos católicos em português, espanhol, inglês, francês e italiano. O material será revisado por membros do júri nos próprios idiomas inscritos. A inscrição não garante a participação, porque as músicas e vídeos passarão por um período de análise. Se aceitos, os participantes seguem para as próximas etapas do evento que está marcado para os dias 26 e 27 de julho, em Roma.

"Vamos aguardar o dia 10 (de junho) que é o dia que eles vão colocar os finalistas, que são três de cada categoria. Se eu passar por essa etapa, vou tentar fazer de tudo para ir para o evento. Sei que o custo é bem alto, mas a gente vai tentar aqui fazer algumas ações."

O Catholic Music Awards está sendo promovido com a colaboração dos Dicastérios para a Comunicação e para a Evangelização do Vaticano, além da Pontifícia Academia Mariana Internacional (PAMI) e a Fundação Ramón Pané.

O convite aos brasileiros feito por dom Vilsom Basso