Novas conversações entre EUA e Ucrânia em Riad. A questão nodal do Mar Negro

Após as conversações entre as delegações estadunidense e russa concluídas na segunda-feira em Riad, esta terça-feira a delegação ucraniana novamente no centro das atenções, envolvida em uma nova rodada de negociações na Arábia Saudita com os enviados dos EUA. Com Moscou, a reunião dos enviados de Trump durou cerca de 12 horas. Eles conversaram principalmente sobre um cessar-fogo no Mar Negro

As lideranças dos EUA e da Rússia estão ocupadas avaliando os resultados da longa sessão de negociações de segunda-feira em Riad. De acordo com o presidente Trump, os estadunidenses estão envolvidos em duas mesas paralelas com os emissários de Kiev e Moscou: “Também estamos falando sobre as linhas de demarcação em torno da usina de Zaporizhia”, diz, de Washington, o presidente. Mas na Arábia Saudita, as fronteiras territoriais também teriam sido discutidas, e não apenas as áreas de interesse energético.

A hipótese de um cessar-fogo no Mar Negro

Da reunião a portas fechadas com os russos surgiu também a hipótese de um cessar-fogo no Mar Negro, em perspectiva, para permitir que a Ucrânia exporte grãos produzidos no país e a Rússia fertilizantes e produtos agrícolas. O principal freio a uma trégua geral é o Kremlin, que falou em “muitos aspectos a serem trabalhados”, esclarecendo que as delegações não assinariam nenhum documento.

Troca de acusações entre Moscou e Kiev

“A guerra foi trazida pela Rússia e é aí que tem que ser repelida, ela tem que ser forçada à paz e pressionada até que a segurança seja alcançada”, afirma o presidente ucraniano. Os dois exércitos continuam a se enfrentar: de acordo com as autoridades e a mídia russa, um ataque direcionado pela artilharia ucraniana matou seis pessoas, incluindo dois jornalistas e seu motorista em uma missão nas áreas controladas pela Federação na região de Luhansk. “Levantaremos a questão na próxima reunião nas Nações Unidas”, anunciou a delegação de Moscou. Zelensky deplora o ataque russo em Sumy a uma escola e a vários edifícios residenciais: quase 90 pessoas ficaram feridas, incluindo pelo menos 17 crianças. Enquanto isso, seus emissários em Riad se preparam para uma nova rodada de negociações com os enviados dos EUA. “Ainda estamos trabalhando com os estadunidenses”, filtra um membro da delegação ucraniana para um grupo de jornalistas. Na segunda-feira, os repórteres foram obrigados a sair do hotel Ritz-Carlton, em Riad, pelos serviços de segurança sauditas, enquanto as negociações entre os EUA e a Rússia estavam em andamento.