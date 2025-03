África: as energias positivas de um dos continentes mais dinâmicos e jovens

No relatório da fundação "Harambee Africa International" são descritos aspectos pouco conhecidos, como as grandes mudanças socioeconômicas, políticas e tecnológicas até então inimagináveis, acompanhadas por uma vivacidade demográfica sem precedentes. O caso da enorme barragem no Nilo Azul e o maior parque eólico de toda África Ocidental.

Federico Piana - Vatican News

Um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes que se tornarão dois bilhões em 2050; o segundo maior continente do mundo em termos de superfície e população; uma vitalidade demográfica sem precedentes com uma idade média de 19 anos; uma enorme quantidade diversificada de recursos naturais que impulsionaram para o centro da dinâmica geopolítica mundial, despertando os interesses de potências como a China, os Estados Unidos e a União Europeia. A África não é apenas pobreza, dor, sangue e guerras. Ela também é a face pouco conhecida e pouco contada de um desenvolvimento econômico e humano efervescente que está provocando mudanças socioeconômicas, políticas e tecnológicas extraordinárias até então inimagináveis.

Mutação profunda

O principal impulsionador dessa mutação estrutural e profunda é a energia. Por exemplo, a África Subsaariana possui um potencial energético ilimitado. "Seus depósitos de petróleo e gás natural estão entre os mais promissores do mundo, enquanto seus recursos de energia renovável, como energia solar, eólica e hidrelétrica, estão entre os mais abundantes e menos explorados”, diz um dossiê intitulado ”A Revolução Silenciosa. A África Subsaariana pode liderar o futuro da energia renovável?), produzido pela Harambee Africa International, uma fundação criada com o objetivo de ajudar a melhorar as diferentes realidades africanas.

O outro lado da moeda

O relatório, no entanto, não esconde o outro lado da moeda: precisamente na África Subsaariana, “mais de 600 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade e muitos países ainda dependem de fontes de energia tradicionais, como madeira e carvão, com sérias repercussões no meio ambiente e na saúde. Esse déficit de energia é um obstáculo significativo ao crescimento econômico, ao desenvolvimento industrial e ao acesso à saúde e à educação”. Mas o fato de que a revolução está em andamento, embora lentamente e com milhares de contradições, pode ser entendido a partir de uma pequena história que Isaac Kodjo Atchikiti faz questão de tirar do esquecimento durante uma longa conversa com a mídia do Vaticano. O jovem africano do Togo, especialista em finanças climáticas e doutorando em economia, conta sobre os feitos de Vital Nzaka, um cientista congolês que demonstrou que as plantas têm uma capacidade particularmente eficiente de produzir eletricidade, com base no processo de fotossíntese. “À luz dessa descoberta, Nzaka desenvolveu uma bateria com amido de mandioca que dura duas semanas e pode ser recarregada para alimentar vários aparelhos domésticos. Sua invenção mostra que as plantações de mandioca não são úteis apenas por sua função nutricional, mas também podem atuar como usinas de energia e servir para combater a desertificação e a destruição da camada de ozônio".

Excelência tecnológica

Outro caso de excelência tecnológica é a grande represa de energia hidrelétrica construída pela Etiópia no rio Nilo Azul, que tem como objetivo tornar a nação autossuficiente e ajudar outros países vizinhos. “Devido à sua grande importância”, explica Kodjo Atchikiti, ”o artefato é chamado de Barragem do Renascimento. O projeto, em seu estágio final de realização, previa a construção de duas usinas de energia que deveriam atender às necessidades cada vez maiores”. Em seguida, ele menciona outros casos virtuosos. O Quênia consegue produzir eletricidade aproveitando a energia geotérmica das placas tectônicas na área do Vale do Rift, que continuam a se afastar em um processo que começou há 30 milhões de anos e durará por mais dezenas de milhares de anos, enquanto no Senegal há o Taiba N'Diaye, o maior parque eólico de toda a África Ocidental, construído em menos de dois anos. “Tudo isso traz benefícios sociais e culturais significativos. Também gera o incentivo para se libertar gradualmente da ajuda externa, precisamente porque a energia é fundamental para o desenvolvimento econômico”.

Recursos importantes

De acordo com os últimos dados disponíveis, a República Democrática do Congo também está passando por uma tumultuada transição energética. Com uma população estimada em 100 milhões de habitantes, o país está cada vez mais necessitado de energia, o que poderia ser parcialmente atendido com seu grande potencial hidrelétrico de 100 GW. Um recurso que poderia ajudar a tirar da pobreza extrema uma população hoje devastada por uma guerra civil que congelou qualquer anseio por desenvolvimento e crescimento econômico.

Exemplos virtuosos

No entanto, até alguns anos atrás, antes do recomeço dos confrontos sangrentos entre gangues armadas, havia excelentes exemplos de como formar jovens e mulheres para se tornarem empreendedores modernos. "Durante muito tempo, organizamos cursos completos de conscientização que aconteciam nas paróquias”, explica ao nosso jornal Serge Leta Sakonana, coach de empreendedorismo e gerente de projetos em várias associações e ONGs na República Democrática do Congo. “Criamos”, acrescenta ele, ”muitos módulos de formação em marketing, empreendedorismo, recursos humanos e pequena contabilidade para ensinar como abrir empresas. O objetivo era tornar esses jovens homens e mulheres trabalhadores independentes”. Ao todo, milhares de pessoas foram formadas, mas agora o conflito conseguiu acabar até mesmo com essas iniciativas.