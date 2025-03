Afeganistão, a rádio das mulheres continua sem voz

Mais de um mês após o fechamento, em Cabul, da estação de rádio que tinha como principal objetivo a emancipação cultural das mulheres, a preocupação está crescendo no país asiático. Mathilde Avice, da Radio Begum: “O nosso projeto é militante, concebido para mulheres por mulheres que acreditam que a ignorância é a principal fonte de sua opressão”

Federico Piana- Vatican News

O fim do sonho tem uma data certa, que ficará gravada nos livros de história: 4 de fevereiro de 2025. Que também representa o início de um pesadelo, um pesadelo doloroso: aquele que tomou forma no complexo da Radio Begum, em Cabul, capital de um Afeganistão dominado pelo Talibã, que está impondo sem cerimônia sua visão fundamentalista do Islã e do mundo com braço de ferro.

Silenciada

Naquela terça-feira, ninguém imaginaria que os infames agentes da Direção Geral de Inteligência invadiriam as instalações que também abrigam os estúdios de outra estação de rádio, a Rádio Jawanan, comumente conhecida como Yuoth FM, rádio juventude.

Apreensões e prisões

Sob o olhar atento dos diligentes funcionários do Ministério da Informação e Cultura, a polícia secreta do regime não hesitou em remover e apreender os hard disk dos computadores de todos os funcionários e confiscar os telefones celulares das jornalistas, obrigando-as a revelar suas senhas de acesso. Em seguida, o pesadelo se transformou em tragédia quando as transmissões de ambas as estações foram suspensas, dois membros da equipe foram presos e as instalações foram completamente fechadas.

Acusações gerais

“Assim que os agentes deixaram os escritórios, o ministério emitiu uma declaração acusando a Radio Begum de “múltiplos delitos” e de “fornecer material e programas a uma estação de TV sediada no exterior”. Pela primeira vez desde os acontecimentos, Mathilde Avice, assistente de programação da Radio Begum para o Afeganistão, explica o que aconteceu. Em uma conversa com a mídia do Vaticano, ela deixa claro que as acusações feitas pelas autoridades são tão genéricas que mal escondem a verdade: a Radio Begum foi silenciada porque se tornou a voz das mulheres. Um grito profético e incômodo que foi simbolicamente trazido à vida no Dia da Mulher, em 8 de março de 2021, pela organização Begum para mulheres, uma organização não governamental fundada um ano antes pela empresária de mídia afegã Hamida Aman com o objetivo de defender e apoiar todas as mulheres da nação asiática, independentemente da cultura e da classe social.

Linha editorial clara

“A Radio Begum”, diz Mathilde Avice com orgulho, “é um projeto militante, concebido para mulheres por mulheres que acreditam que a ignorância é a principal fonte de sua opressão. Sua linha editorial é clara: informar, educar e capacitar as mulheres afegãs. Todos os seus programas são autoproduzidos nos idiomas Dari e Pashtu por uma equipe exclusivamente feminina e afegã”.

Nenhuma tolerância

Obviamente, uma agenda política e cultural dessas não poderia não tirar o sono daqueles que, no país, proibiram as mulheres de trabalhar na maior parte da administração pública, proibiram-nas de frequentar o ensino médio e secundário, impediram-nas de viajar mais de 72 km sem estarem acompanhadas por um homem e de aparecer em público sem um acompanhante masculino. Tolerar uma estação de rádio que transmite 24 horas por dia, 7 dias por semana, abordando questões tabu na sociedade afegã, como igualdade de gênero, violência doméstica e casamentos forçados, teria sido impossível para o Talibã.

Negociações difíceis

“Após três semanas de negociações para encontrar uma saída para essa crise, finalmente chegamos a um acordo com o Ministério da Informação e Cultura. Assinamos uma carta de intenções na qual nos comprometemos a respeitar a lei afegã sobre a mídia e não produzir conteúdo para a mídia estrangeira. Mas, apesar disso, nossos escritórios continuam fechados e nossos dois colegas detidos, embora saibamos que eles estão bem”.

Sem rendição

No entanto, a organização não governamental Begum, sediada em Paris, que além da emissora afegã também administra uma estação de TV e uma academia on-line para a educação de mulheres, certamente não está disposta a desistir: “Ainda temos uma forte determinação em defender os direitos, as liberdades e a dignidade das mulheres afegãs e é provável que nossa equipe continue a apoiar a educação das meninas e o empoderamento das mulheres, fazendo com que suas vozes sejam ouvidas em todo o Afeganistão e no exterior, para que o mundo se lembre do destino cruel de nossas irmãs que vivem nesta nação.”

Novas ações inesperadas

Não é um desafio fácil que provavelmente envolverá mais ações inesperadas. Como a mais recente, referente a outro ativista pela educação de meninas, preso nos últimos dias pela polícia secreta e levado para um local desconhecido, só porque ousou levar a educação das meninas a sério com uma escola itinerante que atingia as periferias mais inacessíveis. Refere-se ao ativista Wazir Khan, fundador da associação sem fins lucrativos Today Child, para quem a Anistia Internacional pediu nas últimas horas sua libertação imediata, mas de quem, infelizmente, não se sabe mais nada, causando assim uma grade tensão em toda a comunidade internacional.