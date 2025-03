8 de março: Dia Internacional da Mulher

Papa Francico, no Angelus de 8 de março de 2015 fez uma saudação a todas as mulheres do mundo. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado em 8 de março pela ONU, em 1975.

Vatican News

O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas em 1975. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência.

Papa Francico, no Angelus de 8 de março de 2015 fez uma saudação a todas as mulheres do mundo. Recordamos suas palavras:

Hoje, 8 de março, uma saudação a todas as mulheres! Todas as mulheres que todos os dias buscam construir uma sociedade mais humana e acolhedora. E um agradecimento fraterno também àquelas que, de mil maneiras, dão testemunho do Evangelho e trabalham na Igreja. E esta é uma oportunidade para reafirmarmos a importância e a necessidade de sua presença na vida. Um mundo onde as mulheres são marginalizadas é um mundo estéril, porque as mulheres não apenas trazem vida, mas nos transmitem a capacidade de ver além - elas veem além delas -, nos transmitem a capacidade de entender o mundo com olhos diferentes, de sentir as coisas com um coração mais criativo, mais paciente, mais terno. (Papa Francisco Angelus, 8 de março de 2015)