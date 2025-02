Bloqueio dos fundos da UsAid: consequências catastróficas em vários países

O congelamento imposto pelo governo Trump aos subsídios destinados à cooperação internacional é uma decisão que está colocando em risco todo o sistema de ajudas humanitárias. A fundação “Terre des Hommes” expressa forte preocupação com uma escolha que põe em risco a vida de tantas pessoas que vivem em contextos extremamente frágeis. Diretor Ferrara: “Precisamos voltar às palavras de paz”

Gianmarco Murroni – Vatican News

Leia também 20/01/2025 Papa escreve a Trump: EUA sejam terra de acolhimento para todos Mensagem de Francisco ao 47º presidente dos Estados Unidos por ocasião de sua posse: “É minha esperança que, sob sua liderança, o povo americano se esforce sempre por construir uma ...

Mais de 15 mil famílias correm o risco de ter suas vidas ameaçadas pelo congelamento dos fundos da US Agency for International Development (UsAid), a agência de cooperação internacional dos Estados Unidos. Essa é a preocupação expressa pela Terres des Hommes Italia, uma fundação ativa na defesa dos direitos das crianças e na promoção do desenvolvimento, cujos programas podem ser suspensos após o bloqueio dos financiamentos decidido pelo governo Trump. “Os Estados Unidos são os maiores doadores internacionais. Cerca de 42 bilhões de dólares passam pelo sistema de cooperação estadunidense. Isso significa que muitos projetos foram bloqueados, projetos que financiam, por exemplo, hospitais, intervenções em campos de refugiados, programas de apoio a pessoas que estão fugindo de uma guerra ou atividades relacionadas ao apoio a países muito pobres”. São palavras de Paolo Ferrara, diretor geral da Terres des Hommes Italia. “Estima-se que 90 milhões de pessoas sejam afetadas por essa decisão, que se refere não apenas a projetos futuros, mas principalmente projetos em andamento.”

Suspensão das ajudas

“Atualmente temos projetos que foram suspensos em campos de refugiados iraquianos assim como em contextos como o Líbano, onde o recente conflito entre o Hezbollah e Israel agravou ainda mais a situação. Estimamos que haja pelo menos milhares de pessoas, a maioria delas crianças, que não receberão mais apoio por meio de nossas intervenções que envolvem distribuição de alimentos, apoio psicológico e educação. E é uma situação que vai piorar nos próximos meses”, continua Ferrara, que explica que os fundos estão bloqueados em vários níveis: “As Nações Unidas estão cortando pessoal e suas intervenções devido à falta de fundos dos EUA. As decisões do governo estadunidense nos próximos meses se tornarão estruturais, o que levará a um verdadeiro abandono das intervenções humanitárias em várias partes do mundo”.

Países mais afetados

Leia também 11/02/2025 Papa envia carta a bispos dos EUA: deportar migrantes fere a dignidade humana Francisco escreve à Conferência Episcopal dos EUA que está enfrentando uma “crise” com o programa de deportação em massa de imigrantes ilegais e refugiados: “um autêntico Estado de ...

Os países mais afetados são principalmente os que estão em situação de guerra ou saindo de conflitos. Em particular, no continente africano: “É para lá que era enviada a maior parte dos fundos norte-americanos e é lá que provavelmente veremos a situação piorar. Um dos países mais afetados é o Sudão, uma nação que atravessa décadas de guerra, com um nível de pobreza catastrófico. Mas também a Etiópia ou o Congo, que atualmente está passando por outra guerra civil e onde a ajuda humanitária está paralisada. Há muitos países, especialmente na África, onde o sistema de saúde dependia muito da ajuda dos EUA”. O problema, de acordo com Ferrara, é que “será difícil para outros doadores da União Europeia ou outros governos complementarem essa cota gigantesca disponibilizada pelo sistema dos EUA. Gigantesca, mas na realidade muito pequena em comparação com o orçamento federal estadunidense: estamos falando de menos de 1% do orçamento”.

Drama na Palestina

Uma situação que corre o risco de ser ainda mais dramática na Palestina: “Neste momento, temos toneladas de medicamentos parados nas fronteiras da Jordânia, apesar dos anúncios de desbloqueio dos comboios humanitários. A mesma situação está ocorrendo na Faixa de Gaza. Os anúncios de Trump de querer transformar um território como a Faixa de Gaza, habitado por 2 milhões de pessoas, em uma nova grande vila turística não ajudam. Tudo isso gera incerteza, preocupação e raiva e dificulta muito a ação”. Além disso, “isso contribui para o fracasso das negociações de paz e há o risco de que a trégua estabelecida seja novamente interrompida, bloqueando ainda mais a pouca ajuda humanitária que conseguimos levar nas últimas semanas. Estamos falando de vidas humanas: já perdemos tantas nesses meses, mas ainda há centenas de milhares de pessoas cujas vidas correm o risco de nunca mais voltar ao normal”.

Palavras de paz

O próprio Papa Francisco, por outro lado, frequentemente nos lembra como é crucial transformar os gastos militares em investimentos contra a fome e a falta de assistência. “O Papa nos ilumina com suas palavras: pensamos que o orçamento de nossos governos para gastos militares é significativamente maior do que qualquer ajuda humanitária. Nosso compromisso deve ser o de nos lembrarmos todos os dias da importância da paz. A paz cria desenvolvimento, cria prosperidade, cria as condições para que todo o nosso planeta possa viver de maneira mais digna. Os gastos militares apenas agravam o clima de conflito, apenas agravam uma espécie de competição para gritar e ameaçar cada vez mais alto, e retiram recursos não apenas da ajuda humanitária, mas também do bem-estar de nossos países, da educação e da instrução de nossos filhos. Devemos voltar a fazer com que as palavras do Papa, as palavras de paz, sejam ouvidas em alto e bom som: somente assim poderemos tentar reconstruir um mundo que seja verdadeiramente humano”.