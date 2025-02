Prêmio Zayed de 2025 celebra ‘nossa humanidade compartilhada'

Em uma cerimônia nos Emirados Árabes Unidos, o Prêmio Zayed de Fraternidade Humana de 2025 foi concedido à defensora das mudanças climáticas e primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, ao inventor adolescente Heman Bekele e à organização de ajuda alimentar World Central Kitchen.

By Joseph Tulloch – Abu Dhabi

O prêmio foi conferido na noite de terça-feira, 4 de fevereiro, no Memorial do Fundador no centro de Abu Dhabi, aninhado entre as fileiras de árvores ghaf e os conjuntos de arranha-céus tão característicos do Emirado.

já na sua sexta edição, o Prêmio Zayed é concedido anualmente no dia 4 de fevereiro. Em 2019, neste mesmo dia, foi publicada a declaração conjunta sobre a Fraternidade Humana assinada pelo Papa Francisco e Ahmad al-Tayyeb, o Grande Imã de Al-Azhar – um documento inovador que inspirou a instituição do Prêmio Zayed.

Uma "humanidade compartilhada"

Na cerimônia de premiação, a primeira vencedora a subir ao palco foi Mia Mottley, primeira-ministra de Barbados. Ela se tornou conhecida pela ação decisiva contra as mudanças climáticas, incluindo o compromisso do país com o uso de 100% de energia renovável até 2030.

Mottley disse aos presentes que "não podemos separar as pessoas do planeta"; o desenvolvimento humano não é possível se não houver um lugar para vivermos. O foco do prêmio Zayed em "nossa humanidade compartilhada", ela enfatizou, é uma oportunidade de focar no "que realmente importa".

A próxima a falar foi Erin Gore, CEO da World Central Kitchen. A organização fornece ajuda alimentar para comunidades que sofrem com crises humanitárias. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023, forneceu 100 milhões de refeições para palestinos em Gaza.

No pódio, com a voz embargada pela emoção, a Sra. Gore leu em voz alta os nomes dos sete funcionários da World Central Kitchen mortos por um ataque de drones israelense em Gaza em 1º de abril de 2024. "A dedicação deles nos alimenta", disse ela.

Por fim, subiu ao palco o inventor de apenas 15 anos, Heman Bekele. Ele projetou um sabonete de baixo custo para prevenir e tratar câncer de pele em estágio inicial, que está sendo testado na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health nos EUA.

Com o prêmio em dinheiro, Bekele disse que espera desenvolver ainda mais outros projetos seus, incluindo a construção de um hospital em seu país natal, a Etiópia.

Entrevista em inglês com núncio apóstólico nos Emirados Árabes Unidos

Santa Sé e Emirados Árabes Unidos: um compromisso conjunto com a fraternidade

À margem da cerimônia de premiação, o Vatican News conversou com o arcebispo Christophe El-Kassis, núncio apostólico nos Emirados Árabes Unidos., onde foi assinado o Documento sobre a Fraternidade Humana, e que desde então tornou-se um forte defensor das questões tratadas no documento.

O arcebispo El-Kassis – o primeiro núncio da Santa Sé residente nos Emirados Árabes Unidos – traçou um panorama sobre os laços diplomáticos entre os dois Estados, explicando que eles começaram em 2007 e deram um grande passo à frente com a visita do Papa em 2019.

As relações entre os dois países são hoje "muito boas", observou o núncio, explicando que o foco principal de sua cooperação é precisamente a promoção da fraternidade humana em todo o mundo.

Por fim, o núncio destacou a importância do prêmio Zayed, dizendo que a colaboração entre o Papa Francisco e o Grande Imã é “um modelo para os outros” e um lembrete de que “somos todos uma família”.