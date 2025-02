Anunciados os vencedores do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana

A Primeira-Ministra de Barbados, Mia Mottley, o inventor Heman Bekele, de 15 anos, e a ONG World Central Kitchen foram selecionados para a edição de 2025 do Prêmio, inspirado na Declaração Conjunta assinada em 2019 pelo Papa Francisco e pelo Grande Imame el-Tayyeb. O prêmio reconhece os esforços para conter os danos das mudanças climáticas, a experimentação no campo da prevenção do câncer e a ajuda humanitária ao povo de Gaza. Em 4 de fevereiro, a apresentação em Abu Dhabi

Os vencedores do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana em 2025 são a ONG World Central Kitchen, a Primeira-Ministra de Barbados, Mia Mottley, e o inventor etíope-americano Heman Bekele, de 15 anos. O prêmio será entregue durante uma cerimônia em Abu Dhabi na terça-feira, 4 de fevereiro, por ocasião do Dia Internacional da Fraternidade Humana, reconhecido pelas Nações Unidas.

Os vencedores

Estabelecido em 2019 após a assinatura do Papa Francisco e Ahmed el-Tayyeb, Grande Imame de Al-Azhar, do Documento sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e a Convivência Comum, o prêmio está agora em seu sexto ano. Ele é concedido anualmente a indivíduos ou grupos de todo o mundo que trabalham para superar as desigualdades e criar um vínculo verdadeiro entre os povos. Este ano, a organização humanitária World Central Kitchen será homenageada por seu trabalho no fornecimento de ajuda alimentar a comunidades afetadas por crises humanitárias. Desde a sua fundação em 2010, a organização forneceu mais de 300 milhões de refeições em 30 países, incluindo 100 milhões de refeições para os palestinos em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023.

Enquanto Mia Mottley será homenageada pela ação decisiva que tomou em relação às mudanças climáticas como primeira-ministra de Barbados. Em 2022, ela lançou a Iniciativa de Bridgetown, um apelo de “ação urgente e decisiva para reformar a arquitetura financeira internacional” à luz das preocupações com as consequências das mudanças climáticas. Ela também se comprometeu a atingir 100% de energia renovável até 2030.

Um grande interesse está sendo demonstrado pela figura de Heman Bekele, um inventor etíope-americano de apenas 15 anos de idade que desenvolveu um sabão de baixo custo para prevenir e tratar o câncer de pele em estágio inicial. Atualmente o produto está sendo testado na Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, nos Estados Unidos.

Heman Bekele

Enviados de Paz

Os vencedores do prêmio são selecionados por um júri independente, cuja composição varia de ano para ano. Entre seus membros, há sempre uma pessoa selecionada pelo Papa, uma pessoa selecionada pelo Grande Imame de Al-Azhar e uma pessoa escolhida pelo Secretário-Geral da ONU. Dois membros do júri - a Baronesa Patricia Scotland, Secretária Geral da Commonwealth, e o Juiz Mohammad Abdelsalam, Secretário Geral do Prêmio da Fraternidade Humana - estavam presentes na coletiva de imprensa em Abu Dhabi quando os vencedores foram anunciados.

A Baronesa expressou a extrema dificuldade em escolher os vencedores, dada a qualidade dos candidatos. Os aprovados são considerados "faróis de luz e esperança e verdadeiros exemplos de fraternidade humana". O juiz Abdelsalam disse que os premiados deste ano não seriam apenas "novos embaixadores da fraternidade humana", mas também "novos enviados para a paz e criadores de esperança, de que tanto precisamos".