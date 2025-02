Jubileu, um projeto para dar informação de saúde ao peregrino que chega a Roma

Criado pela Medikea TV por ocasião do Ano Santo, informa os peregrinos sobre riscos e emergências de saúde, fornecendo guias práticos, mapas interativos para encontrar hospitais, farmácias e pontos de assistência, além de vídeos de especialistas respondendo às perguntas mais frequentes. Pode ser acessado através das redes sociais e tem como objetivo mostrar o quanto a tecnologia, a ciência e a comunicação podem se unir para criar uma experiência saudável e inclusiva para todos

Foi criado um projeto de comunicação inovador dedicado à saúde dos peregrinos e turistas que vêm a Roma, para oferecer apoio concreto, informações úteis e soluções sob medida para cada viajante. O projeto foi elaborado pela Medikea TV para garantir um Jubileu seguro e inclusivo, considerando os milhões de peregrinos esperados em Roma durante este ano, através de um site em inglês e italiano: medikea.it. O site apresenta seções dedicadas a riscos à saúde e emergências, guias práticos sobre o que trazer e como se preparar para a experiência do Jubileu, mapas interativos para encontrar hospitais, farmácias e pontos de assistência na cidade e vídeos com especialistas respondendo às perguntas mais frequentes. Enquanto no canal da Medikea TV no YouTube, há uma playlist intitulada “Jubilee in health” (Jubileu em saúde), que propõe vídeos educativos sobre prevenção e cuidados durante a peregrinação e entrevistas com médicos de várias especialidades.

Sociedades científicas e associações a serviço dos peregrinos

Além disso, por meio das redes sociais, chegarão diretamente aos celulares de milhões de peregrinos e operadores envolvidos orientações preventivas, como vacinas e regras de higiene para reduzir os riscos de doenças, orientações para os peregrinos com doenças crônicas como diabetes ou hipertensão e informações dedicadas a pessoas com deficiências físicas ou necessidades especiais.

O projeto garante a máxima precisão das informações divulgadas, fazendo com que cada conselho seja confiável, pois é baseado em informações médicas, graças ao patrocínio de sociedades científicas e associações especializadas, incluindo a Simit (Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais), SItI (Sociedade Italiana de Higiene, Medicina Preventiva e Saúde Pública), Fofi (Federação da Ordem dos Farmacêuticos Italianos), Fadoi (Sociedade Científica de Medicina Interna), Sumai (Sindicato Único de Médicos Ambulatoriais Italianos), Fism (Federação das Socieddes Médico-Científicas Italianas), Fondazione Longevitas e Greenaccord.

Tecnologia para uma experiência inclusiva para todos

Em uma declaração, a Medikea destaca que o Jubileu não é apenas um evento espiritual, mas também uma oportunidade de mostrar como a tecnologia, a ciência e a comunicação podem se unir para criar uma experiência segura, saudável e inclusiva para todos. Daí a ideia de um projeto desenvolvido para o bem-estar, a fim de permitir que as pessoas vivenciem a peregrinação com serenidade.