Festa de Nossa Senhora dos Navegantes reúne dois estados brasileiros em comemoração única

Fiéis chegam a viajar sete horas de barco para participar das comemorações no Arquipélago de Marajó. Programação conta com procissão fluvial, missa e apresentações catequéticas.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

Fiéis ribeirinhos de 120 comunidades celebram, no próximo domingo (09/02), a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, no rio Guajará (PA). A comemoração, que reúne moradores de ilhas no Amapá e no Pará, na região Norte do Brasil, conta com uma programação que une os dois estados em uma só demonstração de devoção à Mãe de Deus.

“Como somos uma paróquia geograficamente grande, distante, por estarmos localizados até mesmo em municípios diferentes, nós usamos hoje a dinâmica de descentralizar a festa. Estamos fazendo um rodízio na paróquia. Este ano ela vai ocorrer no rio Guajará. E as regiões mais próximas, que formam um bloco, o bloco Guajará, tem a responsabilidade de organizar a festa e acolher a todos. E esta preparação está sendo feita desde o ano passado e a cada dia ela se intensifica mais para que as informações cheguem a todas as comunidades e para que tudo esteja pronto. Seja o espaço, seja a celebração, seja a procissão”, explica a coordenadora da festa, Aldenice Monteiro.

Rio do Arquipélago de Marajó foi escolhido para as festividades deste ano

Devoção sem fronteiras

Os preparativos também acontecem nas demais localidades da paróquia. Para chegar ao lugar da festa, há quem faça uma verdadeira viagem pelas águas que banham a região.

“As comunidades percorrem muitas distâncias. Temos comunidades que viajam cerca de cinco, seis, sete horas de distância para estarem presentes neste dia”, detalha Aldenice. “Temos em comum o meio de transporte que é único, é tudo fluvial. Seja de barco, seja de voadeira, de grande, médio e pequeno porte, todos vêm navegando”.

Estes meios de transporte também são usados para homenagear a padroeira. Um dos pontos altos das festividades é a procissão fluvial, que percorre parte do Arquipélago de Marajó. O trajeto é feito por embarcações que levam desde pequenos grupos, até comunidades inteiras, que se organizam para vir em conjunto.

“Estamos nos organizando e aguardando um grande número de barcos, de voadeira, dos mais diversos meios de transporte, para participarem da procissão fluvial. Nós acreditamos que, no mínimo, nós teremos mais de cinquenta barcos para participarem da procissão fluvial”, conta a coordenadora das festividades.

Para integrar todas as ilhas que compõem a paróquia, a imagem peregrina de Nossa Senhora dos Navegantes percorreu as localidades desde o dia 12 de dezembro. Ao todo, 16 imagens peregrinaram até o último domingo (02).

“Os relatos recebidos tem sido de muita emoção, de devoção, de fé e de festa pela imagem de Nossa Senhora estar percorrendo todas as comunidades de nossa paróquia”, garante Monteiro.

Barcos unem 120 comunidades da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes

Maria de tantos nomes

Além das celebrações, o momento vai contar com atividades sociais e de catequese. Entre eles, apresentações sobre os diferentes títulos da Virgem Maria, realizadas pelos ribeirinhos.

“Dividimos a paróquia em blocos. E teremos cinco blocos, onde, de forma teatral, iremos falar da pessoa de Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida”, adianta Aldenice.

Mais do que uma festa, as comemorações que unem as ilhas expressam a unidade dos fiéis em torno de sua padroeira. Sinal de um povo que não conhece limites, nem fronteiras para a fé.