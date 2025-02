Famoso pintor ucraniano em Roma pede "pressa em se fazer o bem"

A exposição do artista Marchuk, intitulada “Realidade Épica”, pode ser visitada em Roma, no Palazzo della Cancelleria, até 24 de fevereiro. Na Ucrânia, enfatiza o pai do Pliontanismo, “as pessoas precisam ser consoladas, precisam se distanciar um pouco da guerra, dos pensamentos terríveis” que vivem com a realidade e a vida cotidiana.

Svitlana Dukhovych - Vatican News

“O lema de toda a minha atividade artística tem sido: 'pessoal, apressem-se para fazer o bem!'. Todo mundo faz o bem como pode. Eu dediquei minha vida inteira à arte”, diz Ivan Marchuk, um pintor ucraniano de 88 anos, conhecido em todo o mundo. Apesar de sua idade, o mestre Marchuk chegou em Roma para participar da abertura da sua própria exposição em 10 de fevereiro no Palazzo della Cancelleria, organizada por iniciativa da Embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé. A exposição, que apresenta cerca de 60 obras, ficará aberta até 24 de fevereiro.

O amor pela pintura

Ivan Marchuk nasceu em 1936 no vilarejo de Moskalivka, na região de Ternopil, no oeste da Ucrânia. Seu amor pela arte nasceu em uma idade precoce. Marchuk se lembra de ter começado a pintar quando criança; tendo crescido em uma família pobre, ele não tinha nada para desenhar - nem lápis nem aquarelas - então pintava com o suco das flores. Mesmo quando adolescente, ele tinha certeza de que queria se tornar um artista. Depois de concluir os estudos na Escola de Artes Decorativas e Aplicadas Ivan Trush e na Universidade de Artes Decorativas em Lviv, mudou-se para Kiev na segunda metade da década de 1960. Lá, trabalhou como artista no Instituto de Materiais Superduros da Academia Nacional de Ciências, depois na Combinat de Arte Monumental e Decorativa, onde prevalecia a ideologia da uniformidade artística soviética. "Lá, no trabalho, eu podia fazer a tarefa designada muito rapidamente e tinha muito tempo livre”, lembra o pintor, "comecei a desenhar em pequenas folhas com caneta e tinta e fiquei muito feliz, porque estava criando algo, não sabia o que era, mas sentia que algo muito bonito sairia dali".

O artista Ivan Marchuk ao admirar as próprias obras

Uma arte sob controle

Assim, Ivan Marchuk começou a desenvolver sua própria arte, que não se encaixava no cânone do realismo socialista. Qualquer coisa não figurativa e abstrata, qualquer busca pela forma livre era considerada ideologicamente perigosa pelo regime soviético. "Meus trabalhos não eram aceitos para exposições, eram proibidos”, diz Marchuk, ”mas eu precisava trabalhar. Aos poucos, comecei a trabalhar em várias oficinas, comecei a expor minhas pinturas nos corredores da Associação de Escritores, na Associação de Compositores, na Clínica Amosov, na Biblioteca Médica, porque não tinha permissão para expor minhas pinturas em outros lugares. A minha era considerada arte amadora, mas sempre mantida sob controle por olhos atentos”.

Pai do Pliontanismo

Toda a carreira artística de Ivan Marchuk é uma exploração contínua de novos estilos e técnicas. Isso deu origem à sua técnica exclusiva, o “pliontanismo” (da palavra “tecer”). “Em 1972”, diz ele, ”eu estava no vilarejo de Sedniv, na região de Chernihiv. Lá visitei a Casa dos Artistas pela primeira vez. Era novembro. A floresta. As árvores nuas. Oh, meu Deus, que desenho, que milagre! Eu disse a mim mesmo: vou desenhar assim e ainda melhor. Comecei a desenhar e quase no mesmo dia já sabia como fazê-lo. E foi assim que nasceu a técnica de pintura 'pliontanista', que agora é conhecida em todo o mundo. Uma nova técnica no século 20”.

Um quadro de Ivan Marchuk realizado com a técnica do "pliontanismo"

Exposições em todo o mundo

A impossibilidade de realizar seu potencial artístico sob o totalitarismo soviético levou o pintor ucraniano a emigrar para o exterior. “Por quase 20 anos, meu trabalho foi proibido”, conta Marchuk. ”Então, quando a Perestroika chegou, deixei o país imediatamente, porque queria ser livre e queria trabalhar. Levei 10 quadros e fui parar em Sydney. Assim começou um período muito intenso, eu quase diria 'conquista mundial'. Mas com arte”. Em 2007, o jornal britânico “The Daily Telegraph” listou Ivan Marchuk como um dos “100 gênios do nosso tempo”. O artista exibiu suas obras em mais de 200 exposições individuais em diferentes países do mundo.

Para alcançar o sucesso, ele aconselha os jovens pintores a trabalhar duro: “tenho uma receita para artistas: pegue um calendário e troque todos os dias vermelhos por dias pretos e viva como eu, de acordo com um calendário preto. Uma maneira de dizer que não tenho dias de folga, nem feriados. Nunca comemorei meu aniversário, por exemplo”. Toda essa dedicação e tenacidade são recompensadas quando Marchuk vê a emoção nos olhos das pessoas ao verem seu trabalho. “Fazer o bem é um prazer. Fazer o mal... Não sei como as pessoas conseguem fazer isso. Fazer o mal exige pouco. Fazer o bem, figurativamente falando, é muito caro. Mas o mal é simplesmente divertido. Matar pessoas, como acontece hoje, é apenas uma brincadeira”.

A entrevista com Ivan Marchuk

Não há mais pinturas de guerra

Ivan Marchuk havia retornado à Ucrânia em 2011, mas no início de 2022 a guerra em grande escala o forçou a emigrar novamente. Apesar da idade e da tristeza pelo destino do seu povo, ele imediatamente começou a trabalhar. “Eu tinha uma pintura, e ainda a tenho. Ela se chama 'E vi a terra coberta de peixes'. Eu o pintei após o desastre de Chernobyl. Depois, tive essa guerra em mente, porque a vivi em primeira mão, e pintei um pequeno quadro, 'E vi a terra coberta de corpos'. O chão inteiro está coberto de pessoas deitadas no chão... É a realidade. Depois me perguntaram sobre meu trabalho durante a guerra e eu disse: “não mais. Não quero mais pinturas sobre a guerra”. Porque as pessoas veem a guerra na realidade, ficam loucas de dor, perdem suas vidas. Como posso desenhar tudo isso e ainda assim mostrar a elas? Eles veem tudo na realidade. “E você, amigo, você não esteve no front, você não viu, você está inventando essas imagens.” Eu disse: "As pessoas precisam ser consoladas, precisam se afastar um pouco da guerra, desses pensamentos terríveis. Eu vivi uma vida de sacrifício”, conclui Marchuk, pensando em sua longa jornada artística. Mas o que eu fiz, como dizem, justifica todos esses sacrifícios. Estou muito feliz pelo que fiz”.