Dom Edson Oriolo, lança livro com reflexões sobre evangelização, metaverso e IA

O autor explora o potencial do Metaverso como um novo paradigma na comunicação, capaz de revolucionar a forma como nos relacionamos e interagimos.

A obra "Evangelização no Metaverso com Inteligência Artificial" mergulha na intersecção entre a fé e a tecnologia, explorando como a inteligência artificial (IA) e o Metaverso podem ser ferramentas de evangelização na era digital. O livro aborda o Metaverso como uma nova fronteira da fé e da espiritualidade, onde se busca um equilíbrio entre a tradição e a inovação. O objetivo é preservar a essência da fé, utilizando as novas tecnologias para alcançar um público cada vez mais digital.

A criação de novos espaços de vivência espiritual, celebrações da Palavra online, evangeliza shows e o oferecimento de aconselhamento e catequese são apenas algumas das possibilidades que se abrem nesse novo cenário. A evangelização no Metaverso é o novo desafio para a Igreja. O Metaverso, com sua capacidade de criar realidades imersivas, oferece um terreno fértil para lançar as sementes do Verbo. Por meio de avatares personalizados, os fiéis podem interagir em espaços virtuais que simulam igrejas, centros de evangelização e comunidades eclesiais.

Dom Edson Oriolo

Padre Scudeler C.Ss.R, no prefácio do livro, enfatiza como a obra se encaixa no atual contexto tecnológico, que transforma a comunicação humana e altera a relação entre emissor e receptor. A comunicação digital, impulsionada pela IA e pelo Metaverso, oferece novas perspectivas para o alcance da mensagem cristã, permitindo que a Igreja se conecte com um público cada vez mais imerso no mundo virtual.

O autor adverte sobre a necessidade de uma abordagem cuidadosa ao utilizar essas ferramentas, preservando a dignidade humana e a autenticidade da mensagem cristã. A tecnologia não deve ser um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar a transformação espiritual das pessoas.

Em suma, "Evangelização no Metaverso com Inteligência Artificial" é uma leitura essencial para aqueles que desejam compreender o impacto da tecnologia na fé e como a Igreja pode se adaptar e utilizar as ferramentas digitais para cumprir sua missão evangelizadora. O livro oferece uma análise aprofundada do tema, incentivando o leitor a refletir sobre o verdadeiro sentido da evangelização na era digital e a importância de manter o foco na transformação espiritual das pessoas.