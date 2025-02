Desafios urgentes: combater o desmatamento na Amazônia

Os desafios são muitos. Enfrentamos uma atenção predominantemente econômica que coloca o lucro imediato acima da preservação ambiental e do bem-estar das populações locais.

Dom Neri José - Bispo de Juína

Na vastidão da Amazônia, onde o verde se entrelaça com a vida, enfrentamos desafios monumentais que transcendem fronteiras geográficas. Como Bispo da Diocese de Juína, testemunha diariamente as consequências devastadoras do desmatamento, um flagelo que não apenas compromete a biodiversidade única da região, mas também ameaça o equilíbrio climático global e a subsistência de comunidades inteiras.

Emancipar a Amazônia não pode significar apenas a exploração desenfreada de recursos naturais, ignorando a sustentabilidade e os impactos a longo prazo. É imperativo que reconheçamos a Amazônia não apenas como uma fonte econômica, mas como um santuário de vida e um guardião essencial do clima global.

Os desafios são muitos. Enfrentamos uma atenção predominantemente econômica que coloca o lucro imediato acima da preservação ambiental e do bem-estar das populações locais. A cultura do desmatamento, incentivada por interesses econômicos de curto prazo, tem levado à destruição de ecossistemas ricos como o Pantanal e o Cerrado, além da Amazônia propriamente dita.

Para enfrentar esses desafios, é fundamental promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Isso exige um modelo econômico que respeite os limites da natureza e valorize a biodiversidade cultural e ambiental da Amazônia. Precisamos de políticas que incentivem práticas de manejo responsável, que respeitem os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas e que garantam a participação efetiva das comunidades na gestão de seus recursos naturais.

Além disso, urge uma conscientização global sobre a importância da Amazônia para o futuro da humanidade. É um erro grave pensar a Amazônia apenas como um depósito de recursos a serem explorados sem considerar suas múltiplas contribuições para a estabilidade climática e para a vida no planeta.

Nós, como sociedade, precisamos repensar nossas prioridades e adotar uma abordagem mais holística e responsável em relação ao meio ambiente. O futuro da Amazônia depende de nossas ações hoje. Devemos agir com urgência, comprometendo-nos a preservar este tesouro natural para as gerações futuras.

Juntos, podemos proteger a Amazônia. Não é apenas uma questão de preservação ambiental, mas de justiça social, espiritual e econômica para todos os habitantes deste planeta que chamamos de lar.