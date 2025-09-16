20ª Semana Teológica da PUC-PR – Campus Londrina

“60 anos do Concílio Vaticano II” será o tema da XX edição do evento, que acontecerá de 20 a 24 de outubro de 2025.

Por Thiago Cassemiro

O curso de Teologia da PUC-PR – Câmpus Londrina, em parceria com o Centro Acadêmico São João Paulo II, promoverá, de 20 a 24 de outubro de 2025, a XX Semana Teológica. O evento, já tradicional na vida acadêmica do câmpus, celebra 20 anos de existência, coincidindo também com o aniversário de início do curso em Londrina. Para marcar esta ocasião especial, está sendo preparada uma edição inédita, que contará com dois horários alternativos: pela manhã, voltado a alunos, professores e demais interessados, e à noite, para paróquias e pastorais que não têm possibilidade de participação no período matutino.

Neste ano jubilar, o tema será “60 anos do Concílio Vaticano II”. A proposta é desenvolver dez conferências, conduzidas por bispos e professores especialistas na área, revisitando as quatro Constituições conciliares (Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium e Gaudium et Spes), e interação dos participantes por meio de mesa-redonda com os convidados. O objetivo é resgatar o espírito sinodal do Concílio, refletir sobre como suas intuições continuam inspirando a missão da Igreja no Brasil e no mundo e, ao final, avaliar os frutos que este marco histórico trouxe, especialmente em sintonia com o Ano Santo da Esperança. Mais do que recordar sua história, o evento busca iluminar os desafios pastorais e sociais de hoje, fortalecendo a missão da Igreja na sociedade.

O público-alvo da Semana Teológica abrange toda a Igreja: bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos, leigas, estudantes de Teologia e todos os interessados.

As inscrições estão abertas pelo link: https://www.even3.com.br/xx-semana-teologica-611977/ , mediante investimento de R$ 50,00 (segundo lote). O evento será realizado exclusivamente na modalidade presencial. Os participantes receberão certificado digital de participação, com carga horária registrada.

Maiores informações podem ser obtidas junto ao Centro Acadêmico São João Paulo II, pelo telefone: (43) 99827-5231.

Local: Teatro Marista de Londrina. R. Cristiano Machado, 240 - Campo Belo, Londrina - PR, 86062-000.

A programação da Semana Teológica

Programação

Início todos os dias

Manhã: 7h50 às 11h40

Noite: 19h30 às 21h40

20/10 – Segunda-feira

- A liturgia no pós-Concílio: avanços e descobertas – Dom Geremias Steinmetz, Arcebispo de Londrina

- A participação ativa dos fiéis na liturgia: uma perspectiva pastoral – Pe. Dr. Sandro Ferreira, PUC-PR Londrina

21/10 – Terça-feira

- A Palavra de Deus no pós-Concílio: exegese e formação bíblica do clero e consagrados – Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba

- A incidência da Palavra de Deus na vida dos leigos – Ma. Juliana Triana, UNIMINUTO – Bogotá

22/10 – Quarta-feira

- Os missais, rituais e o espaço sagrado na proposta do Concílio Vaticano II – Pe. Dr. Fábio Balbino, Arquidiocese do Rio de Janeiro

- A reforma litúrgica na história da Igreja e no Concílio Vaticano II – Pe. Dr. Marcos Roberto, PUC-PR Londrina

23/10 – Quinta-feira

- A vida humana e o respeito pela mesma à luz da Gaudium et Spes – Dom Ricardo Hoepers, Secretário-Geral da CNBB

- A novidade cultural e social da Gaudium et Spes – Prof. Dr. Cezar Luiz Ribeiro, PUC-PR Curitiba

24/10 – Sexta-feira

- A eclesiologia da América Latina: a presença do CELAM no Sínodo – Dom Jaime Spengler, Cardeal Arcebispo de Porto Alegre, Presidente da CNBB e do CELAM

- A sinodalidade à luz da Lumen Gentium: desafios e esperanças – Dom Paulo Cezar Costa, Cardeal Arcebispo de Brasília.

Participe deste momento de estudo, comunhão e fé!