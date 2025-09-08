Jovens enfrentam o frio de Caxias do Sul pelos novos santos, Acutis e Frassati

Cerca de 200 jovens se reuniram no Seminário Aparecida no final de semana em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A programação intensa iniciou às 22h30min de sábado (06/09) com missa, sessão de cinema, quiz, luau, adoração ao Santíssimo e foi concluída às 7h de domingo (07/09) para assistir à canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Felipe Padilha*

Nem o frio de 6ºC afastou os jovens dos grupos, pastorais e movimentos de evangelização juvenil da vigília que antecedeu a canonização dos agora santos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, na virada de 06 e madrugada de 07 de setembro. O encontro, no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, reuniu mais de 200 pessoas de diversas paróquias de Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, dentre outras cidades.

Organizada pelo Setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, a atividade teve programação intensa que iniciou às 22h30min com a Missa, que foi presidida pelo vigário geral e coordenador de Pastoral, padre Leonardo Inácio Pereira. A Eucaristia foi concelebrada por outros padres, dentre os quais o assessor diocesano da juventude, Gustavo Predebon.

Durante sua homilia, padre Leonardo recordou o Evangelho proclamado em toda a Igreja neste domingo e fez ligação com a vida de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, que fizeram a escolha de seguir Jesus. Ao ser perguntado sobre o que significava para o povo de Deus a canonização destes dois rapazes que viveram sua vocação batismal, como leigos, padre Leonardo pontuou. "O Carlo e também o Pier Giorgio foram pessoas jovens que conheceram Jesus, se apaixonaram por Jesus e entenderam as consequências desse encontro com o Senhor. As consequências desse encontro com o Senhor implicaram um cuidado com os pobres, a luta pela justiça social, o amor pela Eucaristia e também um desejo profundo de que muitas pessoas possam conhecer Jesus e possam ir ao céu".

Júlia Giordani, do Curso de Liderança Juvenil (CLJ) da Paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves, salienta justamente a vocação batismal dos novos santos como fonte de inspiração para os jovens de hoje. "E ver beatos tão jovens, ver que eles dedicaram a sua vida a Cristo, isso nos faz almejar a santidade no mais simples do nosso cotidiano, no mais simples do nosso dia-a-dia, e no ordinário, que a gente vai se santificando cada vez mais".

Ao final da Missa, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi conduzida ao altar e todos cantaram juntos a consagração à Mãe de Deus. Na sequência, os jovens que tinham consigo imagens, terços, estampas dos então beatos foram convidados a se aproximarem do altar para abençoar os objetos religiosos. Padre Leonardo abençoou a todos, pedindo a intercessão de Acutis e Frassati, e fez o sinal da cruz sobre o povo com a relíquia (fios de cabelo) de Carlo Acutis, que veio do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, para esta noite especial de oração.

A vigília seguiu com momentos de animação, lanche partilhado e uma sessão de cinema. Na tela, o filme "O céu não pode esperar", que conta os aspectos da vida de Carlo Acutis, seu cuidado com os irmãos e a evangelização pelos meios de comunicação. "O maior exemplo é a entrega a Cristo, para usar do que o mundo nos oferece para que a gente possa torná-lo melhor. Carlo soube usar muito bem as mídias digitais para isso", concluiu Júlia.

Logo depois, um quiz com perguntas e respostas sobre a vida dos dois novos santos esquentou a noite fria. Com esse desafio, todos puderam conhecer mais sobre as curiosidades e virtudes de Carlo, mas sobretudo de Pier Giorgio, que nasceu em 1901 e faleceu em 1925, sendo beatificado em 1990, por São João Paulo II. Carlo Acutis, por sua vez, nasceu em 1991 e morreu em 2006, sendo de uma realidade de tempo mais próxima da atualidade. Ele foi beatificado em outubro de 2020, em Assis.

Um luau também marcou a programação da vigília. Música boa, fogueira e marshmallow animaram os jovens que esperavam ansiosos pela celebração que iria marcar o nome de Carlo Acutis e Pier Giorgio no catálogo dos santos da Igreja Católica. A adolescente Rafaela Padilia, que faz parte do Grupo de Jovens Carlo Acutis, da Catedral de Caxias, fala sobre o exemplo de santidade. "Eu comecei a ver jovens falando do Carlo, e daí eu quis me aprofundar mais. Daí eu vi vídeos dele, vi até o filme. Ele é uma inspiração para mim".

Os jovens retornaram à capela do Seminário Nossa Senhora Aparecida pelas 04h da madrugada para um momento que sempre foi muito especial para Acutis e Frassati: a adoração ao Santíssimo Sacramento, isto é, a Jesus na Eucaristia. Com canções jovens de reflexão e entrega, rezaram e, novamente, foram convidados a se colocarem à serviço da Igreja, povo de Deus, nas diferentes realidades da Diocese de Caxias do Sul.

No teatro do Seminário Aparecida, com cobertores para espantar o frio, os jovens acompanharam, a partir das 05h, a Missa presidida pelo Papa Leão XIV, ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano, na qual Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati foram proclamados santos. Quando o Pontífice leu a fórmula: "Para a honra da Santíssima Trindade, para a exaltação da fé católica e o incremento da vida cristã, com autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e nossa, depois de ter refletido longamente e invocado muitas vezes o auxílio divino, e ouvido o parecer de muitos dos nossos irmãos no episcopado, declaramos santos os Bem-aventurados Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis e os inscrevemos no Catálogo dos Santos, e estabelecemos que, em toda a Igreja, sejam devotamente honrados entre os santos", as palmas tomaram conta e vários jovens tinham lágrimas em seus olhos.

O assessor do Setor Diocesano da Juventude, padre Gustavo Predebon, comenta a atividade que mobilizou a juventude como sinal de amor pela Igreja. "Com muita alegria, a Diocese reuniu um grande grupo de jovens, 200 jovens, aqui no Seminário Aparecida, e nós pudemos celebrar, rezar, meditar, estar unidos também como jovens de fé neste momento em que esses santos foram canonizados. Que bênção para a Igreja e que eles também possam trazer muitos frutos de fé, conversão e de vida em Cristo para muitos jovens".

* Assessoria de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul/RS