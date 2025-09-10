Busca

Esta captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra um homem observando a fumaça subindo após as explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025. Um oficial militar israelense disse à AFP que os militares realizaram ataques aéreos em Doha em 9 de setembro, em uma operação que teve como alvo líderes seniores do grupo militante palestino Hamas. (Foto de Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP) Esta captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra um homem observando a fumaça subindo após as explosões na capital de Doha, Catar, em 9 de setembro de 2025. Um oficial militar israelense disse à AFP que os militares realizaram ataques aéreos em Doha em 9 de setembro, em uma operação que teve como alvo líderes seniores do grupo militante palestino Hamas. (Foto de Jacqueline PENNEY / AFPTV / AFP)  (AFP or licensors)
Igreja

Diálogo é possível, mesmo após ataque israelense no Catar, diz vigário da Arábia

Depois que jatos e drones israelenses atacaram a delegação do Hamas que estava no Catar para discutir a trégua e a libertação de reféns, o resultado do ataque, que deixou pelo menos seis mortos, permanece ainda incerto. O bispo Berardi: a operação causou "surpresa", mas os líderes do país estão enviando sinais de "normalidade". Cartas e fundos: a solidariedade das crianças do vicariato a seus pares em Gaza.

Vatican News com AsiaNews

O Catar continua sendo um lugar onde "o diálogo é possível", mesmo diante do ataque "surpresa" de terça-feira, mas com a liderança de Doha procurando enviar uma mensagem de "normalidade" nas horas seguintes. O clima é tranquilo e não há sinais de "escalada" neste momento. Foi o que disse à AsiaNews o vigário apostólico da Arábia do Norte, dom Aldo Berardi, sacerdote da Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, da qual foi vigário-geral por mais de dois anos, ao comentar o ataque de Israel contra os líderes do Hamas. Esta operação marca uma nova escalada no conflito no Oriente Médio e pode minar os esforços diplomáticos em andamento para uma trégua em Gaza e a libertação de reféns na Faixa de Gaza. O próprio Papa Leão XIV expressou imediatamente grande preocupação com as potenciais consequências, afirmando que "toda a situação é muito grave".

Doha ainda mantém "uma posição privilegiada", disse o prelado por telefone, porque "é interlocutor do Hamas, mantém relações com outros países do Golfo, hospeda uma base estadunidense e mantém um diálogo constante com os Estados Unidos, que certamente continuará". Há também, continua ele, elementos de "ambiguidade" nessas relações interconectadas, mas "isso não muda o fato de que o Catar sempre será um importante ponto de encontro, e devemos prestar atenção aos movimentos que estão ocorrendo" na capital, que também abriga líderes e diplomatas exilados do Hamas.

Nos países do Golfo, "o clima no momento é de tranquilidade", garante dom Berardi, hoje no Bahrein, mas nos dias passados no Catar para compromissos pastorais. "Eles não fecharam o aeroporto de Doha e não houve medidas específicas, mesmo que ainda não possamos saber qual será a reação das utoridades do Catar", especialmente em nível dos "canais diplomáticos subterrâneos". "O que é certo é que as autoridades - continua ele - querem passar uma mensagem de normalidade; Não há revoltas, e esta também é a abordagem de outros países na região", de Manama à Cidade do Kuwait e Riad, mesmo diante de um "ataque limitado".

Na terça-feira, Israel lançou uma operação militar contra os líderes da delegação política do Hamas no Catar que discutia o cessar-fogo e a libertação de reféns, de acordo com o plano apresentado pelos Estados Unidos. O Wall Street Journal relata que, durante semanas, intermediários turcos e egípcios alertaram os líderes do movimento que controla a Faixa de Gaza sobre um possível ataque a Doha, exortando-os a reforçar a segurança durante reuniões e viagens. O Hamas afirmou que cinco de seus membros foram mortos no ataque (além de um membro das forças de segurança do Catar), incluindo o filho do líder exilado de Gaza e principal negociador, Khalil al-Hayya, mas os líderes políticos sobreviveram. No entanto, não há certeza sobre o resultado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ter sido avisado pouco antes do ataque, e Washington informou seu homólogo catariano; o emir xeque Tamim bin Hamad Al Thani respondeu que recebeu a primeira notificação. Dez minutos após o início da ofensiva israelense, que ele chamou de "ataque imprudente e criminoso", mas não interrompeu os esforços de mediação, o primeiro-ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani acrescentou que o país "se reserva o direito" de responder. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, enfatizou que atacar o Hamas é um alvo válido, mas fazê-lo no Catar, um aliado importante e mediador ativo, "não promove os objetivos dos Estados Unidos ou de Israel".

A operação israelense, apelidada de "Atzeret HaDin" (Dia do Julgamento), utilizando jatos e drones militares, provocou reações negativas em todo o mundo por ter como alvo uma nação soberana comprometida com a mediação. Outros países importantes da região, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos (EAU), condenaram imediatamente o ataque, alegando preocupações de que ele possa prejudicar futuras negociações. O Catar também é um parceiro fundamental em segurança para os Estados Unidos e abriga a base aérea de Al-Udeid, a maior instalação militar americana no Oriente Médio.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou sua veemente condenação, ao mesmo tempo em que elogiou o papel "muito positivo" de Doha na busca por um cessar-fogo e pela libertação dos reféns. Até mesmo as famílias dos detidos pelo Hamas estão profundamente preocupadas, temendo que a operação possa destruir qualquer esperança remanescente de seu retorno. A China também condenou a ação.

Reagindo ao ataque israelense contra um país neutro, e tendo superado o choque, o bispo Berardi enfatiza que "a atenção geral permanece voltada para a Faixa de Gaza", tanto diplomática quanto humanitariamente, com o governo judeu "ordenando a evacuação da Cidade de Gaza. Vemos pessoas fugindo", continuou, "mas até agora não houve nenhuma abertura real por parte dos países do Golfo e do Egito para acolhê-las".

A população do Vicariato do Norte — que estende sua jurisdição a quatro estados da Península, cada um com diferentes situações sociais, políticas e de liberdade religiosa: Bahrein, Kuwait, Catar e Arábia Saudita — "está muito interessada no que está acontecendo em Gaza. Por outro lado, a Síria e até mesmo o Iêmen são quase completamente ignorados, tendo reaparecido nas notícias apenas após o bombardeio estadunidense aos houthis".

A situação em Gaza, e de forma mais geral em toda a Terra Santa, provavelmente será o foco da próxima Conferência dos Bispos Latinos nas Regiões Árabes (CELRA), agendada para outubro na Jordânia. "Estamos ansiosos para nos encontrar - confirma dom Berardi - e falar pessoalmente com o Patriarca Latino de Jerusalém [Cardeal Pierbattista Pizzaballa]. Queremos mais informações e uma visão mais clara da situação, incluindo as tensões entre as Igrejas e o Estado de Israel, a começar pela carga tributária, que é uma ameaça constante." Enquanto isso, orações estão sendo realizadas no Vicariato do Norte e iniciativas de solidariedade estão sendo preparadas para a população da Faixa de Gaza, especialmente os mais jovens.

"As crianças - explica o prelado - estão rezando por seus coetâneos em Gaza e escrevendo-lhes cartas e cartões-postais, que levarei ao cardeal Pizzaballa em Amã. Elas também estão preocupadas com o que está acontecendo", conclui, "e queremos expressar nossa proximidade com mensagens e campanhas de arrecadação de fundos para apoiá-las em suas necessidades diárias."

10 setembro 2025, 14:48
