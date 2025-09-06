Busca

2025.04.17
Um trem especial de Assis para a canonização de Acutis

Oitocentos peregrinos da Úmbria chegarão diretamente à estação ferroviária dentro do Vaticano, a poucos passos da Praça de São Pedro. A iniciativa, acolhida com grande entusiasmo pelos fiéis, teve como objetivo incentivar a participação na celebração presidida pelo Papa Leão XIV.

Eugenio Bonanata – Cidade do Vaticano

Lugares esgotados em poucos dias. Esta foi a resposta dos fiéis da Úmbria ao trem especial que os trará ao Vaticano amanhã, 7 de setembro, para a canonização do Beato Carlo Acutis. O itinerário inclui partida ao amanhecer da Basílica Santa Maria degli Angeli e parada em Foligno antes de seguir para Roma. O ponto de chegada, logo cedo pela manhã, será a estação dentro do Estado da Cidade do Vaticano, a poucos passos da Praça de São Pedro, onde será celebrada a Missa presidida pelo Papa Leão XIV.

Jovens e famílias a bordo

 

A iniciativa, retomada após o adiamento da data de canonização inicialmente prevista para 27 de abril, é um projeto das duas Dioceses irmãs de Assis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, guiadas pelo bispo Dom Domenico Sorrentino. O objetivo é incentivar a participação, evitando possíveis interrupções no trânsito e na logística.

"Um total de 800 peregrinos já garantiram sua reserva", conta Marina Rosati, diretora de comunicação da Diocese de Assis, em entrevista à Rádio Vaticano. "A resposta dos fiéis foi imediata", acrescentou, especificando que foram as paróquias que divulgaram a notícia do trem e os detalhes da inscrição.

"A bordo - continuou - não estão apenas jovens, mas também muitas famílias". Todos estão unidos por um sentimento: a grande alegria de participar da tão esperada celebração.

Apoio aos peregrinos

 

A equipe ferroviária e os voluntários auxiliarão o grande grupo, que também será responsável por apoiar os peregrinos em sua viagem de retorno, programada para o mesmo trem, que partirá à tarde da Estação de São Pedro, nas proximidades do Vaticano. A viagem terá a duração de cerca duas horas, e certamnente a manhã passada juntos a caminho de Roma também será uma oportunidade de conexão espiritual com a celebração. "A bordo - explica Rosati - haverá animação litúrgica a cargo do Pe. Marco Gaballo, reitor do Santuário do Despojamento."

120.000 visitantes no Santuário do Despojamento

 

Este santuário, adjacente ao Palácio Episcopal em Assis, é um local-chave na biografia de São Francisco e na história de Carlo. Como se sabe, é ali que repousam os restos mortais do jovem beato, e é para lá que milhares de peregrinos se dirigem todas as semanas. Durante o Ano Santo, e particularmente em conjunto com o Jubileu da Juventude, o fluxo de peregrinos intensificou-se consideravelmente. "Antes ou depois dos eventos de Tor Vergata", afirma Marina, "grupos de todo o mundo visitaram o túmulo de Carlo Acutis. Para dar um número total, de 27 de julho a 27 de agosto, registramos aproximadamente 120.000 visitas ao Santuário da Spogliazione."

Aproximar as pessoas à fé

 

Esta é, sem dúvida, uma descoberta muito significativa, embora haja outros aspectos a considerar. Refere-se sobretudo às muitas histórias que se desenvolveram em torno da devoção a Carlo Acutis. "Estou impressionada ao ver tantas pessoas de diferentes origens sociais, idades, línguas e origens, que recorrem a Carlo todos os dias em busca de saúde, trabalho, felicidade familiar e o futuro de seus filhos." Especialistas estão examinando alguns relatos específicos, mas pequenos sinais de fé não faltam. E estes são precisamente os indicadores mais eloquentes do extraordinário poder desta figura. "O verdadeiro milagre de Carlo - conclui Rosati - é que ele trouxe tantas pessoas de volta à fé, à Igreja e à oração."

