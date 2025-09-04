Tragédia em Lisboa: elevador da Glória descarrilou provocando 17 mortos e 21 feridos

“A vossa dor é a nossa dor” diz o patriarca de Lisboa dirigindo-se às famílias enlutadas. Números das vítimas e suas nacionalidades estão ainda em atualização. Luto nacional foi decretado para esta quinta-feira.

Rui Saraiva – Portugal

É um ponto turístico da capital portuguesa que no final da tarde de dia 3 de setembro se tornou em local de tragédia. O centenário elevador da Glória que faz a ligação entre o Bairro Alto e a Baixa da cidade de Lisboa descarrilou provocando 17 mortos e 21 feridos.

“A vossa dor é a nossa dor”, disse D. Rui Valério em declarações à Agência Ecclesia reagindo a este acidente.

“Este dia 3 de setembro vai ficar como página negra da história de Lisboa por aquilo que esta tarde ocorreu com o Elevador da Glória”, afirmou o patriarca de Lisboa.

Uma especial palavra de D. Rui Valério também para as famílias enlutadas sublinhando um sentimento: “estamos convosco”.

O patriarca de Lisboa declarou que “nós todos neste momento somos passageiros daquele elevador” assinalando a força da oração.

A proteção civil não adiantou ainda a identidade das vítimas mortais, mas informou a nacionalidade de alguns dos feridos revelando existirem quatro portugueses, dois alemães, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um suíço, um canadiano e um marroquino. Falta ainda apurar a nacionalidade de quatro dos feridos.

O governo português decretou luto nacional que será cumprido nesta quinta-feira, 4 de setembro.

Aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse que “Lisboa está de luto” tendo decretado três dias de luto municipal.

Os números das vítimas e suas nacionalidades estão ainda em atualização.

Oiça aqui a reportagem e partilhe