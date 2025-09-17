Tanzânia: quatro religiosas morrem em acidente de carro

Elas eram consagradas da Congregação das Freiras Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus. Outra religiosa está internada no hospital em estado grave. Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias do acidente entre os carros, ocorrido perto de Mwanza, no noroeste do país.

Vatican News

Quatro religiosas da Congregação das Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus perderam a vida nesta segunda-feira, 15 de setembro, em um acidente de carro perto de Mwanza, na Tanzânia. Trata-se de Irmã Lilian Gladson Kapongo, superiora-geral, de 55 anos, há vários anos em Santa Marinella (próximo de Roma), a casa-mãe da congregação, mas originária da Tanzânia; Irmã Maria Nerina De Simone, italiana, de 63 anos, conselheira e secretária-geral; Irmã Damaris Matheka, de 51 anos, conselheira da província religiosa da África Oriental, e Irmã Stellamaris Muthini, de 48 anos, ambas do Quênia. O motorista do veículo em que viajavam também faleceu, enquanto uma última religiosa, Paulina Crisante Mipata, ainda se encontra internada em estado grave no hospital.

“Uma parte importante da nossa congregação”

A notícia foi divulgada pela Usmi, a União das Superiores Maiores da Itália, e pelas próprias freiras Carmelitas Missionárias. Em uma nota do Ministério das Relações Exteriores, foi informado que a embaixada da Itália em Dar es Salaam também está acompanhando o caso. As religiosas, após concluírem missão na Tanzânia, estavam a caminho do aeroporto de Mwanza (no noroeste do país), a bordo de um veículo off-road, para retornar à Itália.

Durante o trajeto, a colisão com um veículo pesado teria sido fatal. “As notícias são vagas, mas parece que um caminhão invadiu a faixa em que as irmãs viajavam no jipe. Acreditamos que a Irmã Nerina e a superiora-geral tenham morrido na hora, pois estavam na frente”. Foi o que declarou à Adnkronos a Irmã Monica Muccio, superiora da província europeia da congregação das Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus. “Estamos chocadas”, disse a Irmã Muccio, “ainda não temos lucidez para falar sobre isso. Perdemos uma parte importante da nossa congregação”.

O pesar do bispo de Noto

A Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias foi fundada em 1925 pela beata Maria Crocifissa Curcio, natural de Ispica (Ragusa), e pelo Pe. Lorenzo van den Eerenbeemt, e hoje está presente em todos os continentes, dedicada ao campo da educação. Após a divulgação da morte das freiras, chegou imediatamente o pesar do bispo de Noto, Salvatore Rumeo: “com profunda comoção, tomei conhecimento da tragédia que atingiu a congregação”, escreveu ele nas redes sociais. “Diante de um grande sofrimento, como o que hoje abala a vida de nossa diocese, gostaria de me aproximar da Congregação das Carmelitas Missionárias, tão querida e próxima a nós, com orações e sincera solidariedade. Em particular - continuou o bispo Rumeo - desejo expressar minha proximidade e o afeto da Igreja de Noto à Irmã Paulina Crisante Mipata, que se encontra em estado grave no hospital. Vamos acompanhá-la com nossa súplica confiante para que o Senhor lhe dê força, coragem e uma pronta recuperação”. A toda a congregação, “tão duramente atingida”, o prelado renovou proximidade e afeto, confiando na intercessão da Virgem Maria e dos fundadores, Madre Maria Crocifissa Curcio e Padre Lorenzo van den Eerenbeemt.

Ao comunicar a notícia da morte das freiras, a Irmã Zelia da Conceição Dias pediu orações neste momento de sofrimento que atinge toda a família religiosa. “A diocese de Porto-Santa Rufina — diz a mensagem publicada nas redes sociais — e, em particular, as comunidades onde estão presentes as missionárias carmelitas em Focene, Fregene, Cerveteri, Santa Marinella (onde a fundadora, a Beata Maria Crocifissa Curcio, chegou há exatamente 100 anos) participam do luto profundo e se unem na devida oração de sufrágio pelas queridas religiosas falecidas”.