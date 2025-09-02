Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Foto de grupo das participantes da Conferência Regional Asiática da Talitha Kum Foto de grupo das participantes da Conferência Regional Asiática da Talitha Kum 
Igreja

Talitha Kum, compaixão e ação para impedir o tráfico de seres humanos

Realizou-se em Jacarta a Conferência Regional Asiática da rede de religiosas que combate o tráfico e a exploração de pessoas: nossa missão não é apenas salvar, mas também desafiar os sistemas, defender a dignidade humana dos sobreviventes.

Irmã Bernadette M. Reis

A Talitha Kum Ásia inaugurou, no dia 26 de agosto, sua Conferência Regional no Erian Hotel, no centro de Jacarta, convidando 60 delegados – religiosas, parceiros e jovens embaixadores de 16 países asiáticos – para refletir sobre o tema: “Compaixão em ação: acabar com o tráfico de seres humanos”. Este encontro de cinco dias, concluído em 30 de agosto, destacou a força das religiosas católicas, dos jovens e da colaboração inter-religiosa para enfrentar uma das crises mais urgentes dos direitos humanos na Ásia.

A Irmã Prisca, ADM, presidente da Associação de Religiosas da Indonésia, deu as boas-vindas aos participantes, destacando o compromisso inabalável das religiosas católicas na luta contra o tráfico, bem como a crescente colaboração com parceiros inter-religiosos que trabalham pela justiça e pela dignidade humana.

O tráfico de seres humanos na Ásia, uma crise crescente

A Ásia continua a ser um importante ponto de passagem para o tráfico de seres humanos. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas de trabalho forçado, com um número significativo na região Ásia-Pacífico, devido a migrações inseguras, pobreza, exploração digital e proteções institucionais fracas.

Somente no Sudeste Asiático, milhares de pessoas são envolvidas todos os anos em exploração sexual e fraudes cibernéticas, muitas vezes por redes criminosas transnacionais bem organizadas.

A Irmã Abby Avelino, MM, coordenadora internacional da Talitha Kum, relatou que, em 2024, a rede alcançou quase um milhão de pessoas por meio de atividades de prevenção, treinamento, assistência a sobreviventes e advocacia. “Nossa missão não é apenas salvar”, disse ela, “mas também desafiar os sistemas, defender a dignidade humana e colocar os sobreviventes no centro”.

Ouvir os sobreviventes

O comovente testemunho de uma sobrevivente lembrou aos delegados a realidade vivida:

“Os traficantes operam além das fronteiras como uma rede poderosa. A rede Talitha Kum deve ser ainda mais forte através da graça de Deus”.

Os delegados enfatizaram a necessidade de assistência informada sobre o trauma, acompanhamento de longo prazo, redução do estigma, liderança juvenil e uma colaboração mais sólida — não apenas dentro das redes católicas, mas também entre diferentes religiões e nações — para igualar o alcance e a coordenação das operações de tráfico.

Plano de ação, uma resposta de fé

A conferência apresentou um plano de ação em seis pontos, baseado nos valores católicos:

  1. Oferecer apoio holístico aos sobreviventes.
  2. Garantir acompanhamento a longo prazo.
  3. Fortalecer a colaboração transfronteiriça e inter-religiosa.
  4. Combater o estigma através da educação.
  5. Fortalecer a liderança juvenil.
  6. Construir redes regionais mais fortes lideradas por freiras e defensores sobreviventes.

Guiados pelo Evangelho

Inspirada por Fratelli tutti e Laudato si’, a irmã Paula Phonprasertruksa, SPC, coordenadora regional da Talitha Kum Ásia, convidou todos os participantes a abraçarem uma liderança de serviço:

“Tornemo-nos líderes que ouvem, servem e agem com coragem”.

Olhando para o futuro, a missão da Talitha Kum Ásia permanece clara: tecer redes de esperança — guiadas pelas irmãs católicas, fortalecidas pela solidariedade inter-religiosa e enraizadas na compaixão. A conferência foi encerrada em 30 de agosto com uma solene celebração eucarística presidida pelo cardeal Ignatius Suharyo, arcebispo de Jacarta, reafirmando o compromisso incansável da Igreja em defender a dignidade, acompanhar os sobreviventes e construir um mundo onde todas as pessoas sejam livres, respeitadas e seguras.

Através da fé, da resiliência e da unidade dos corações, a Igreja continua a ecoar o apelo de Cristo: “Talitha Kum – Menina, eu te digo, levante-se” (Mc 5,41).

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
02 setembro 2025, 17:22
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão