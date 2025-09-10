Dom Staglianò: o Evangelho não é devoção, pode iluminar estratégias políticas

O presidente da Pontifícia Academia de Teologia, dom Antonio Staglianò, fala sobre o seminário que, nos dias 12 e 13 de setembro, na Casina Pio IV, no Vaticano, irá reunir vários palestrantes internacionais para debater temas relacionados a um desenvolvimento humano mais integral, equitativo e compartilhado. A abertura dos trabalhos ficará a cargo do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin.

Federico Piana - Vatican News

Teólogos, empreendedores e especialistas: todos reunidos durante dois dias no cenário sugestivo da Casina Pio IV, no Vaticano. Com uma missão bem precisa: debater quais caminhos indicar ao mundo contemporâneo para que se possa promover um desenvolvimento humano cada vez mais integral, equitativo e compartilhado. Nesta quinta-feira (11/09) e na sexta-feira (12/09), ideias, pontos de vista, reflexões e projetos concretos tomarão forma no seminário internacional “Criatura, natureza, ambiente para um mundo de paz”, organizado pelo Conselho de Altos Estudos da Pontifícia Academia de Teologia. A abrir os trabalhos, com uma palestra, estará o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, enquanto os trabalhos do último dia começarão com uma palestra do cardeal Louis Antonio Tagle, pro-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

Visão global

O trabalho como fulcro da dignidade e da identidade da pessoa à luz da encíclica Laudato si’, a salvaguarda da essência humana e da fé em um momento de mudanças sociais radicais ditadas pelo rápido progresso tecnológico, o estudo das novas bases teológicas e filosóficas sobre as quais construir uma nova moral para o meio ambiente, são apenas algumas das trajetórias temáticas nas quais se baseia o seminário, que é enriquecido pela contribuição de especialistas provenientes não apenas da Itália, mas também das Filipinas, Coreia do Sul, Luxemburgo, Estados Unidos e Líbano. Também será central o tema da paz em suas infinitas nuances, a começar pela tecnológica: de acordo com os últimos dados atualizados, um dos desafios mais importantes da sociedade atual é garantir a dignidade humana e a segurança nos ambientes digitais, nos quais se verifica uma turbulência e uma agressividade sem precedentes.

Sabedoria de vida

A ideia por trás da organização deste evento, explica dom Antonio Staglianò, presidente da Pontifícia Academia de Teologia, “é poder reunir pessoas que pensam a partir do Evangelho porque, afinal, a teologia é uma sabedoria para a vida”. Em essência, o conhecimento da fé “é um conhecimento autêntico que pode ajudar a iluminar os passos da vida humana, até mesmo as estratégias políticas. A Revelação cristã não pode ser simplesmente objeto de devoção”.

O grito dos pobres

Então, afirma dom Staglianò, apostar na ecologia integral do Papa Francisco, apostar na ecologia humana de Bento XVI e João Paulo II, não significa praticar um ecologismo sociológico, mas ter “uma visão global da vida e do mundo que visa criar uma civilização do amor, onde as questões ecológicas não devem permanecer abstratas, mas entrar em sinergia com as grandes questões humanas. O grito da terra é o grito dos pobres”. Na tarde de sexta-feira, 12 de setembro, na Basílica do Vaticano, os participantes do congresso participarão da celebração eucarística presidida por dom Staglianò.