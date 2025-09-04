Campo Grande: Quiz sobre a vida de Carlo Acutis lota Salão da Divina Providência
Vinicius Bracht – Campo Grande/MS
O terceiro dia da Semana da Canonização de Carlo Acutis em Campo Grande foi marcado por fé, conhecimento e muita animação, sobretudo entre os jovens. Na noite de quarta-feira (3/09), a comunidade participou da Santa Missa celebrada pelo Pe. Marcelo Tenório, vice-postulador da causa de canonização de Carlo Acutis, na Capela do Milagre. Após a celebração eucarística, o Salão da Divina Providência, anexo à Capela do Milagre, recebeu o aguardado Desafio Quiz sobre a vida do Beato, reunindo oito equipes formadas por representantes de paróquias e instituições de ensino da capital. O espaço ficou lotado e a empolgação dos participantes transformou a noite em um verdadeiro espetáculo de fé e integração.
Especialistas aquecem o público
Antes da competição, o público acompanhou uma roda de perguntas e reflexões sobre Carlo Acutis, com a participação do Pe. Marcelo Tenório, também antropólogo da UFRJ Pedro Vilaça; da teóloga da arquidiocese local, Maíla Aguiar; e de Eduardo Redó, coordenador dos Carlanis – Apostolado Anjo da Juventude, movimento responsável por difundir a devoção a Carlo em todo o Brasil e também no exterior desde 2011.
Em seguida, sob a condução do jornalista Átila Eugênio, as equipes entraram em campo para responder a perguntas desafiadoras sobre a vida do Beato. A disputa foi marcada por descontração e até por brincadeiras, como aquela de "torta na cara" para quem não conseguia acertar as questões.
Vencedores da noite
O pódio do Desafio Quiz ficou assim:
1º) Apostolado Carlo Acutis CG (Paróquia São José)
2º) Decolores – Movimento de Cursilho e Cristandade da Arquidiocese de Campo Grande
3º) Devotas do Carlo – Paróquia Sagrado Coração de Jesus
As equipes vencedoras receberam o Troféu Carlo Acutis e prêmios especiais.
Semana da Canonização
As celebrações seguem até sábado (6/09) com atividades na Capela do Milagre. No domingo (7/09), dia da canonização, a programação começa às 4h, horário de Mato Grosso do Sul, na Paróquia São Sebastião, com transmissão ao vivo da cerimônia, direto do Vaticano. As atividades seguem até 11h30, encerrando com um almoço de confraternização no Clube Estoril, aberto ao público mediante aquisição de convites.
04/09 – Quinta-feira
18h30 – Hora da Graça
19h – Santa Missa
22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo – Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”
Matriz de São Sebastião
05/09 – Sexta-feira
18h30 – Hora da Graça
19h – Santa Missa
20h – Noite da Juventude
Capela do Milagre
06/09 – Sábado
18h30 – Hora da Graça
19h – Santa Missa
20h – Noite Mariana
Capela do Milagre
07/09 – Domingo
04h, horário de MS – Café da manhã (Salão da Divina Providência, na Capela do Milagre) e transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano
09h – Chegada e veneração da relíquia
10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis
Matriz de São Sebastião
11h30 – Almoço de encerramento (mediante aquisição de convites)
Clube Estoril – Campo Grande/MS
Colaboração: fotos Reginaldo Araújo
