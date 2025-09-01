Salesianos de São Paulo celebram 140 anos

A Obra Salesiana no Brasil teve suas origens em 1883, quando os salesianos, enviados pelo próprio Dom Bosco, chegaram em Niterói. Em 1885 os salesianos chegaram a São Paulo, onde fundaram o Liceu Coração de Jesus. Para celebrar os 140 anos da presença salesiana no Estado, a Inspetoria Salesiana de São Paulo preparou quatro momentos especiais. O primeiro deles foi uma Missa Solene e uma exposição fotográfica.

Pe. Pedro André, SDB – Vatican News

Na noite do domingo, 31 de agosto, o cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Pedro Scherer, presidiu a Missa de abertura das comemorações dos 140 anos da presença salesiana em São Paulo, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Dentre os concelebrantes estava dom Rogério Augusto das Neves, bispo auxiliar da Região Sé, padre Alexandre Luís de Oliveira, inspetor salesiano, além de outros bispos e padres salesianos. Dentre as autoridades presentes, destaca-se o Sr. Fernando Padula, secretário municipal de educação.

Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo (©Salesiani Brasile)

A presença salesiana nos Campos Elíseos, iniciada com a fundação do Liceu Coração de Jesus, em 1885, a segunda em território brasileiro, marcou a entrada dos filhos de Dom Bosco não somente na cidade, mas no Estado de São Paulo. O tempo fez com que essa presença se estendesse e se consolidasse por várias cidades e regiões paulistas.

Em sua homilia, dom Odilo manifestou gratidão e pediu a Deus que continue abençoando novas iniciativas: “Deus foi generoso em nos dar homens e mulheres consagrados que dedicaram sua vida ao serviço. O tempo muda, os desafios são outros, mas a missão de cultivar a fé e semear esperança permanece”, e acrescentou “somos chamados a continuar semeando a fé, cultivando a caridade e construindo uma Igreja presente na vida do povo, sobretudo dos mais simples”.

Inauguração da Mostra Fotográfica (©Salesiani Brasile)

Após a Missa, aconteceu a abertura da Mostra Fotográfica, promovida pelo Museu da Obra Salesiana no Brasil, que está organizada em três núcleos que convidam à reflexão sobre o tempo e a permanência: “As Origens e Fundação”, “Festas, Ritos e Tradições” e “Artes, Ofícios e Comércio”. Entre objetos, fotografias e memórias, a exposição não apenas homenageia o passado, mas reafirma, sobretudo, a missão salesiana de educar para transformar, renovando em cada geração o compromisso de Dom Bosco com a juventude. Essa mostra é itinerante e será exibida em outras casas salesianas da Inspetoria.

Os próximos eventos comemorativos são: 19 de setembro - Solene Sessão Litero-Musical e lançamento do selo comemorativo. 24 de outubro - Seminário "Educação Plural e Inclusiva: Inteligência Artificial, Relações Étnico-Raciais e Saúde Emocional em Debate". 28 de novembro - Comemoração dos 140 anos com a Comunidade Educativo-Pastoral. Todos esses eventos serão sediados nas dependências do Liceu Coração de Jesus.