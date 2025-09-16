As dominicanas do Zimbábue formam jovens para trabalhar como enfermeiros no país

Há mais de 60 anos, as Irmãs Dominicanas do Zimbábue administram o Hospital Santa Teresa de Chirimanzu, exercendo um profundo impacto na vida dos jovens, formando-os para se tornarem enfermeiros qualificados e registrados. A formação começou em resposta à grave carência de profissionais de saúde nas zonas rurais do país. Um legado de compaixão, instrução e cuidados de saúde que até hoje continua moldando o futuro da enfermagem no Zimbábue.

Irmã Mufaro Chakuinga

As Irmãs Missionárias Dominicanas do Sagrado Coração de Jesus fazem parte da família dominicana mundial fundada por São Domingos de Guzmán em 1216 e aprovada pelo Papa Honório III. Enraizadas na oração, na comunidade, no estudo e na pregação, partilham a missão da Ordem de proclamar a verdade em palavras e obras.

Graças à presença em 14 comunidades em todo o Zimbábue, elas prestam serviço em vários ministérios, incluindo a instrução, a saúde e os serviços sociais. Guiadas pelo lema «contemplar e partilhar os frutos da nossa contemplação», vivem a sua fé através do serviço compassivo e da formação da consciência e do intelecto.

Com uma herança que dura mais de 60 anos, as suas instituições, como o Hospital de Santa Teresa de Chirimanzu e a Escola de Enfermagem Santa Teresa, continuam tendo um profundo impacto na vida das pessoas no Zimbábue.

A Escola de Enfermagem Santa Teresa

Enraizadas numa missão ao serviço dos pobres e dos vulneráveis, as religiosas foram motivadas a iniciar a formação de enfermeiros em resposta à grave carência de profissionais de saúde nas zonas rurais do Zimbábue. O hospital foi inaugurado em 1957 e dispõe de 180 vagas de internamento.

As irmãs começaram a formar enfermeiros de cuidados primários em 2004 e, dois anos depois, enfermeiras gerais registradas. A visão está profundamente enraizada numa abordagem holística à educação, que combina a formação profissional com os valores cristãos e o serviço compassivo.

A Irmã Apollonia Banda, tutora responsável pela Escola de Enfermagem Santa Teresa, afirmou considerar que todo investimento na formação em enfermagem é um investimento para a saúde e o futuro da nação. Convidou os apoiadores, as instituições e os indivíduos a colaborar com os dominicanos através de financiamentos, patrocínio ou desenvolvimento das competências para garantir que cada estudante de enfermagem da Santa Teresa continue construindo um futuro mais brilhante para os cuidados de saúde no Zimbábue, particularmente na província de Gweru.

Impacto e resultados

Apesar dos recursos limitados, a Escola de Enfermagem Santa Teresa continua produzindo progressos significativos. «Mantivemos uma taxa de aprovação nos exames de 100%, aumentamos o número de matrículas e os nossos licenciados prestam serviço tanto nos hospitais missionários como nos governamentais em todo o país e destacam-se apesar dos desafios que têm de enfrentar», afirmou a Irmã Banda. A comunidade expressou profundo apreço pelo papel que a escola desempenha na melhoria dos cuidados de saúde locais e também no recrutamento de candidatos da comunidade local.

Testemunhos e gratidão

Calvin Mutambisi, de 26 anos, ex-aluno do Santa Teresa, manifestou apreço pela tutoria que recebeu das Irmãs Dominicanas. «Teve um impacto profundo na minha vida, moldando o meu caráter e incutindo valores como integridade, compaixão e respeito», declarou. «As bases bíblicas que me forneceram, ajudaram-me a desenvolver uma moral forte e a tomar decisões éticas». Acrescentou que o ambiente favorável no Santa Teresa lhe permitiu crescer e explorar a fé.

A Irmã Bridget Chademana, membro das Little Children of our Blessed Lady Sisters (LCBL), manifestou gratidão pela experiência que teve no Santa Teresa. Estudou durante três anos e obteve um diploma em enfermagem geral registrado. A Irmã Chademana apreciou os serviços oferecidos no Santa Teresa, o que a tornou uma enfermeira excepcional com conhecimentos aprofundados, atenta ao tempo e orientada para a urgência.

Desafios e planos futuros

A Escola de Enfermagem Santa Teresa teve de enfrentar um incêndio devastador em 2024, provavelmente causado por uma falha elétrica, que destruiu vários edifícios e pertences dos alunos. Além disso, a escola está trabalhando para superar as lacunas de financiamento e os desafios da transferência temporária dos alunos. Com planos de concluir novas construções e renovar as infraestruturas danificadas, estão reforçando as parcerias com o ministério da Saúde, os apoiadores locais e internacionais a fim de garantir o sucesso contínuo da escola.

Enquanto as religiosas dominicanas no Zimbábue continuam moldando o futuro da assistência de enfermagem, o legado de compaixão, instrução e cuidados de saúde continua sendo um farol de esperança para a nação. Com um profundo impacto na vida dos jovens e da comunidade, o Hospital de Santa Teresa e a Escola de Enfermagem testemunham o poder da dedicação e do serviço. E, apesar dos desafios, as religiosas permanecem comprometidas com a missão e, com o suporte de apoiadores e parceiros, devem continuar a construir um futuro mais brilhante para os cuidados de saúde no Zimbábue.