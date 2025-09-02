Projeto do Ecossistema Sinodal Pan-Americano “Juntos” terá início em outubro

A iniciativa, apresentada ao Papa na semana passada, oferece programas de formação e prática sobre sinodalidade para a região pan-americana em vários idiomas. É promovida pelo Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho em colaboração com a Escola Jesuíta de Teologia de Berkeley, a Confederação Latino-Americana de Religiosos e Religiosas e o Observatório Latino-Americano de Sinodalidade.

Vatican News

Um grupo de redes teológico-pastorais para promover programas de formação e prática sinodal para a região pan-americana: este é o objetivo do Projeto Ecossistema Sinodal Pan-Americano "Juntos", que será desenvolvido em vários idiomas. É promovido pelo Conselho Episcopal Latino-americano e Caribenho (CELAM) em colaboração com a Escola Jesuíta de Teologia de Berkeley (JST-SCU), a Confederação Latino-americana de Religiosos e Religiosas (CLAR) e o Observatório Latino-americano de Sinodalidade. A iniciativa foi apresentada a Leão XIV pelo teólogo leigo Rafael Luciani, diretor do Centro Bíblico Teológico Pastoral (CEBITEPAL) do Conselho Episcopal Latino-americano e Caribenho (CELAM), recebido em audiência privada em 28 de agosto.

Ouça e compartilhe

Um curso on-line: a primeira proposta

A primeira iniciativa do projeto é um curso on-line gratuito que contará com a participação de mais de 30 especialistas e membros do Sínodo, bem como representantes de outros processos sinodais. Espera-se a participação de milhares de pessoas de todos os continentes. As reflexões propostas abordarão diversos temas relevantes extraídos do Documento Final da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Participarão todas as autoridades da Secretaria Geral do Sínodo e os dois secretários especiais do Sínodo: os cardeais Mario Grech e Jean-Claude Hollerich, o bispo Luis Marín de San Martín, a irmã Nathalie Becquart, o padre Giacomo Costa SJ e o monsenhor Riccardo Battocchio. O curso, que será aberto por dom Lizardo Estrada Herrera, secretário-geral do Celam, junto com José Luis Loyola, presidente da CLAR, Agbonkhianmeghe E. Orobator, Reitor da Escola Jesuíta de Teologia em Berkeley, e padre Eric García, secretário-geral adjunto do Celam, inclui uma série de vídeos de 10 minutos, produzidos em várias línguas, que explicam os principais conteúdos do Documento Final do Sínodo. A produção poderá ser utilizada como instrumento didático para a formação de propostas em todas as instituições eclesiais, uma vez que estará disponível em vários idiomas.

Promover a Sinodalidade

Com esta iniciativa, a Igreja Latino-americana e Caribenha dá mais um passo em direção à colaboração global, especialmente no contexto pan-americano, unindo forças para tornar realidade a terceira fase do Sínodo sobre a Sinodalidade, um modo de ser e agir dentro da Igreja que culminará em 2028 com a grande Assembleia Eclesial Mundial em Roma. Dom Estrada Herrera, um dos principais promotores do projeto, colaborou na fase inicial de elaboração, junto com o teólogo africano e membro do Sínodo, Orobator. Trabalharam ao lado deles o padre García e o teólogo venezuelano Félix Palazzi, conhecido por ter idealizado os cursos de formação sobre a sinodalidade durante as primeiras etapas do Sínodo.