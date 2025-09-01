Busca

Pontifício Colégio Pio Brasileiro: acolhida aos novos residentes

Retiro de Acolhida marcou início da jornada dos novos residentes no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Ao todo, 27 novos alunos integrarão a comunidade acadêmica e formativa do Colégio.

Padre Robson Caramano – Pio Brasileiro

Nos dias 30 e 31 de agosto, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, promoveu o Retiro de Acolhida destinado aos novos residentes da instituição, administrada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O encontro foi conduzido pelo Diretor Espiritual da casa, dom Armando Bucciol, e contou com a presença do Reitor, padre Valdir Cândido, e do Diretor de Estudos, padre Antonio Marcos Depizzoli.

Ao todo, 27 novos alunos integrarão a comunidade acadêmica e formativa do Colégio, dando início a um período de estudos e convivência marcado pelo espírito de fraternidade, serviço e espiritualidade.

O retiro buscou oferecer um espaço de oração, reflexão e integração, favorecendo a inserção dos novos residentes na vida comunitária e no caminho formativo proposto pelo Pontifício Colégio Pio Brasileiro.

Pontifício Colégio Pio Brasileiro

O PIO BRASILEIRO

Fundado em 03 de abril de 1934, o Pontifício Colégio Pio Brasileiro foi inaugurado pelo Cardeal Dom Sebastião Leme, com o objetivo de acolher seminaristas e padres brasileiros em Roma para estudos nas universidades pontifícias. Localizado na Via Aurelia, 527, o Colégio já formou centenas de sacerdotes, muitos dos quais se tornaram bispos, teólogos, filósofos, exegetas e líderes eclesiais.

Ao longo de suas nove décadas, o Pio Brasileiro consolidou-se como um centro de excelência acadêmica e espiritual, contribuindo para o fortalecimento da Igreja no Brasil e em Cabo Verde. Sua missão permanece atual: formar pastores segundo o coração de Cristo, preparados para os desafios da evangelização no mundo contemporâneo.

