“Uma santidade concreta alimentada pela Eucaristia": Frassati em uma biografia de Sansonetti

Em seu livro “Pier Giorgio Frassati. A alegria não terá medida”, o autor descreve a figura do Beato piemontês, que será canonizado neste domingo, 7 de setembro. Um jovem mergulhado no seu tempo, engajado na vida social e política, exemplo de fé caridosa e corajosa, em uma época não fácil para os ideais cristãos: "Ele renunciava ao sono e às horas de estudo para ficar ao lado dos necessitados".

Eugenio Murrali - Cidade do Vaticano

Pier Giorgio Frassati ainda era bem jovem quando, numa manhã de inverno, uma mendiga bateu à sua porta, com uma criança descalça nos braços. Ele não tinha dinheiro para lhe dar, mas, comovido por aquela visão de pobreza, tirou os sapatos e os deu àquela mulher. São muitos os episódios que narram a santidade de Frassati, que Vincenzo Sansonetti descreveu, meticulosamente, na biografia deste jovem, que faleceu aos 24 anos, em 1925: “A sua primeira virtude, - observa o autor - é a atitude do seu coração, a aceitação da vontade de Deus". Frassati era um homem capaz de combinar a coragem do compromisso cívico e político com uma profunda caridade, alimentada pelo amor a Cristo Eucarístico. O reconhecimento da sua plena santidade, como observa o Bispo de Pavia, Dom Corrado Sanguineti, ao convidar à leitura do livro, acontece junto com Carlo Acutis, quando “ambos os Santos do nosso tempo são elevados à glória dos altares, como exemplo luminoso para todos os jovens do mundo".

"Ainda sou cristão"

Sansonetti dedica amplo espaço ao contexto histórico, não simples, em que Frassati viveu: "O novo século deparou-se com uma nova realidade: os impérios foram substituídos por Estados nacionais, com uma visão secular; os ideais do Ressurgimento e da pós-unificação colocaram a Igreja em uma situação um pouco complicada”. Mas, o autor continua: "Além da violação da Porta Pia e do fim do poder temporal dos Papas, aconteceu também uma forma diferente de encarar a vida, que dava menos espaço à dimensão cristã". Frassati encarou esta situação em uma perspectiva nova, graças à formação que recebeu dos Jesuítas e aos encontros que teve em sua vida, como a participação na Ação Católica, na Federação Universitária Católica Italiana e a militância no Partido Popular.

A força e a prontidão, com as quais defendeu os ideais cristãos, emergem nas páginas onde Sansonetti descreve a manifestação de jovens, reunidos em Roma, em 1921, para o Congresso nacional da Juventude Católica Italiana, a emboscada dos guardas a cavalo e a prisão de Pier Giorgio. Diante do pedido para a sua libertação imediata, os policiais descobriram de quem ele era filho, Pier Giorgio respondeu: "Só sairei daqui junto com meus companheiros". Frassati também foi um homem rigoroso na vida diária. Em outra ocasião, quando um colega da faculdade o viu saindo da igreja da Crocetta, em Turim, com um terço na mão, lhe perguntou se havia se tornado intolerante. E ele respondeu: "Não, ainda sou cristão".

Próximo aos necessitados

Muitos episódios testemunham a santidade de Frassati, beatificado por João Paulo II, em 20 de maio de 1990. Sansonetti relata os numerosos gestos de generosidade concreta de um jovem, cuja fé intensa se expressava até no contexto familiar, que encarava com frieza seus ideais cristãos. O escritor descreve que, em Turim, muitas vezes, os pobres viviam em condições insalubres e trabalhavam em casas de gente rica, que morava em andares superiores. Pier Giorgio sempre visitava aquelas pessoas necessitadas, conversava com elas e ouvia seus problemas. Vez por outra, acontecia que alguns pobres precisavam se mudar e ele os ajudava, como narra Sansonetti: "Aquelas pessoas não tinham condições de pagar para transportar suas coisas. Então, ele alugava uma carroça para carregar os poucos pertences daquelas famílias pobres. Junto com alguns amigos, arrastava a carroça pelas ruas de Turim até chegar ao novo local. De fato, seus companheiros da Federação Universitária Católica Italiana (FUCI) inventaram que ele havia criado uma empresa, chamada ‘Frassati transportes'”. O que mais o distinguia dos outros, segundo a biografia, “era o fato de ter-se humilhado para ir ao encontro dos humildes, os excluídos, não como gesto paternalista, mas como resultado de uma fé vivida". Certa noite, ao ver um pobre, que tremia de frio na rua, tirou seu lindo casaco novo e o ofereceu a ele. Muitas vezes, ele ia ao hospital para dar conforto aos enfermos.

Funeral de Pier Giorgio

"No dia 6 de julho, por ocasião do funeral de Pier Giorgio, - escreve Sansonetti, - o círculo íntimo de seus conhecidos e familiares, começando por seus pais incrédulos, ficou surpreso e atônito ao ver os milhares de homens, mulheres e crianças dos bairros mais carentes e abandonados, os pobres da simples e humilde Turim, que acompanhavam seu caixão ao longo das ruas até à igreja". Uma imagem que representa a existência de Frassati, seu amor ao próximo, sua dedicação genuína e informal aos marginalizados, a sua considerável dificuldade por não ser compreendido pela sua família, que, só mais tarde, se deu conta de quem era, realmente, aquele rapaz generoso e apaixonado pela Eucaristia. Sua mãe, Adelaide, era uma mulher de poca fé; seu pai, Alfredo, homem inteligente e liberal, fundador do jornal ‘La Stampa’, era agnóstico, mas se esforçava para entender as escolhas do filho: entre outras coisas, ele tinha se inscrito na Universidade Politécnica de Turim, para se formar em engenharia industrial e mecânica, com especialização em mineração, "para poder servir melhor a Cristo entre os mineiros". Após a morte do filho, Alfredo empreendeu um percurso interior que, graças também à sua correspondência por cartas com o futuro Papa Paulo VI, o levou à conversão.

Amor a Cristo Eucarístico

Pier Giorgio jamais deixou de participar da Missa diária. Sabemos da paixão deste rapaz pelas montanhas e pelo alpinismo. Mas, antes de partir para uma escalada, ele ia logo cedo participar da Missa, buscando também envolver seus amigos da Federação Italiana de Estudantes Universitários Católicos (FUCI). Sua devoção à Eucaristia era tão grande, que Frassati conseguia permanecer em adoração diante do sacrário, por horas e horas, dia e noite: "A sua fé era concreta. Ele se confrontava com tudo o que fazia parte da sua vida, com as circunstâncias do dia-a-dia, mas sem jamais renunciar a nutrir a sua fé. Não havia dualismo na sua vida entre fé e obras, porque estavam intimamente interligadas".