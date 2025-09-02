Coordenação nacional da Pastoral da Criança em escuta às lideranças locais gaúchas

Maria Inês Monteiro de Freitas ressaltou a importância da missão nos dias atuais, com "ações de evangelização a partir do cuidado com a vida". Em visita à diocese de Erexim/RS, disse se tratar de uma experiência gratificante de escuta e partilha com as lideranças locais: "enquanto Coordenação Nacional, precisamos caminhar juntos com a liderança, que é a base de toda a missão, mantendo-os sempre animados e esperançosos". Saiba como se tornar um líder local junto à Pastoral da Criança.

A coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Maria Inês Monteiro de Freitas, e a coordenadora estadual, Nilva Canuto Libardi, estiveram na diocese de Erexim, no Rio Grande do Sul, na última semana. Elas participaram em 27 de agosto da assembleia eletiva e de planejamento local das atividades da Pastoral da Criança, no Auditório São José, com a participação dos coordenadores e equipes paroquiais e da coordenação diocesana, além do Pe. Jair Carlesso que conduziu uma reflexão sobre a missão da Pastoral da Criança. O encontro também foi uma oportunidade de avaliação completa dos trabalhos, resultados e desafios do último período de 3 anos. Os participantes foram convidados a indicar uma lista tríplice de nomes para o bispo diocesano nomear a coordenadora para o próximo período, para substituir a atual, Clari Cenci.

Na reflexão, o Pe. Jair Carlesso ressaltou que a Pastoral da Criança é um serviço à vida, alicerçado na Palavra de Deus e no Amor-caridade. A ação pastoral inspira-se em Jesus, o Bom Pastor, e se manifesta por meio do "cuidado" como um modo de ser essencial para com os mais vulneráveis. O horizonte da missão é a vida digna dos "pequenos", que devem ser tratados como sujeitos de sua própria libertação, e não como objetos de assistencialismo. Conforme o projeto das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, todo esse trabalho deve ser realizado em sinodalidade, num "caminhar juntos" em comunhão, participação, escuta e diálogo para a realização permanente da missão.

A coordenadora nacional, Maria Inês, ressaltou a importância da missão nos dias atuais. Para ela, "nossas ações são de evangelização, a partir do cuidado com a vida, para que todos possam realmente ter vida plena". Ela descreveu sua visita à diocese como uma experiência gratificante de escuta e partilha com as lideranças locais. "Enquanto Coordenação Nacional, precisamos caminhar juntos com a liderança, que é a base de toda a missão, mantendo-os sempre animados e esperançosos", completou.

Atuação da Pastoral da Criança em nível local

A Pastoral da Criança na diocese de Erexim iniciou os trabalhos em abril de 1985 e hoje celebra seus 40 anos de atuação. Está presente 26 comunidades de 6 paróquias. Por meio da dedicação dos 37 líderes voluntários, a pastoral acompanha diretamente o desenvolvimento de 435 crianças e 16 gestantes.

Como ser um líder ou fazer parte da Pastoral da Criança?

Para alguém se tornar um líder na Pastoral da Criança, o primeiro passo é procurar a secretaria e o pároco da sua paróquia. Ou entrar em contato com a Cúria Diocesana de Erexim. Pode acompanhar a pastoral no Facebook e Instagram, pelo perfil oficial @pastoraldacriancadioceseerexim. Em nível nacional, entre em contato pelo site oficial: pastoraldacrianca.org.br.

O candidato participa de uma capacitação específica para a missão. Nesta formação, o novo líder aprende a metodologia e recebe orientações sobre como proceder para realizar o seu trabalho na pastoral. Após essa formação, estará habilitado para iniciar o acompanhamento das famílias e crianças da sua comunidade, tornando-se um agente transformador. É fundamental ter o desejo de dedicar tempo e amor ao próximo.

O que é a Pastoral da Criança?

Fundada em 1983 pela médica pediatra e sanitarista, Dra. Zilda Arns Neumann e por dom Geraldo Majella Agnelo, então arcebispo de Londrina, no Paraná, a Pastoral da Criança é um organismo de ação social da CNBB com a missão de promover o desenvolvimento integral de crianças, da gestação aos 6 anos, e de suas famílias, com foco em saúde, nutrição, educação e cidadania. A metodologia se baseia na solidariedade e na capacitação de líderes voluntários da própria comunidade, que acompanham e orientam as famílias, compartilhando o saber. Fundamentada na mística cristã que une fé e vida, a organização atua em todo o Brasil e em outros 11 países - Moçambique, Guiné-Bissau, Peru, Bolívia, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Colômbia, Benin, Haiti, Filipinas (Com informação e 3 fotos de Nelsir Luterek).

Colaboração: Pe. Antonio Valentini Neto da diocese de Erexim/RS