“Estamos ao seu lado”, diz padre paquistanês às vítimas das enchentes

"Vocês não estão sozinhos neste momento difícil", diz o padre Qaiser Feroz às vítimas das inundações na província paquistanesa de Punjab. Junto com a comunidade da paróquia da igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Bhai Pheru, ele se mobiliza para aliviar o sofrimento dos atingidos.

Ricardo Balsani – Cidade do Vaticano

“As vítimas das enchentes estão em estado de choque: pânico e sofrimento afligem os sobreviventes, que recordam 2022 e estão traumatizados por esses contínuos desastres naturais”. Assim o padre Qaiser Feroz descreve à agência Fides o impacto das terríveis inundações que atingem o Paquistão. Ele é frade capuchinho e pároco na igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Bhai Pheru. Esse vilarejo ao sul de Lahore sofre com o transbordamento do rio Ravi. Outros dois rios na região do Punjab transbordaram simultaneamente, afetando mais de 3.200 vilarejos e deixando cerca de um milhão de pessoas desalojadas.

A comunidade paroquial da igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos colabora com a Cáritas da Arquidiocese de Lahore para acolher os deslocados e distribuir ajuda humanitária. “Consolamos e encorajamos as vítimas da enchente dizendo-lhes: vocês não estão sozinhos neste momento difícil; o seu Bispo, os sacerdotes, os catequistas, todos os fiéis estão ao seu lado”, afirma padre Qaiser. Nos últimos dez dias, a província de Punjab registrou 41 vítimas fatais em decorrência das fortes chuvas. O número é menor do que o registrado durante as enchentes catastróficas de 2022, mas o dano econômico é muito amplo e terá consequências duradouras. “As principais fontes de sustento diário para todos os habitantes da região são a agricultura e a pecuária, e agora ambas foram destruídas”, explica o frade capuchinho.

Colheitas arruinadas

Campos de arroz, cana-de-açúcar, milho, hortaliças e algodão em todo o Punjab estão debaixo d’água. “Estávamos esperando uma safra recorde de arroz este ano”, lembra Ibrahim Shafiq, gerente de exportação da empresa Latif Rice Mills. “O preço do arroz em casca estava previsto para algo entre 3.200 e 3.600 rúpias por 40 kg, mas com os danos das enchentes os preços podem subir para 5.000–5.500. Isso vai encarecer o arroz para os consumidores locais e nos tornar pouco competitivos em relação à Índia no mercado internacional.”

As perdas no algodão também ameaçam a indústria têxtil, que representa mais da metade das exportações do Paquistão, justamente em um momento em que o país enfrenta uma tarifa de 19% dos EUA em seu maior mercado. Enquanto isso, hoje a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão elevou o nível de alerta para enchentes tanto na parte oriental do Punjab quanto no noroeste da província de Khyber Pakhtunkhwa, afirmando que as áreas residenciais da cidade de Peshawar correm risco de inundação.

Autoridades consideram essas inundações as mais intensas em décadas. Em todo o Paquistão, desde o início das monções em 26 de junho, chuvas e inundações causaram 863 mortes. As principais represas do país estão próximas da sua capacidade máxima e a previsão do tempo aponta mais chuvas.

*Com informações das agências de notícias Fides e Reuters.