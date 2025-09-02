“Estamos ao seu lado”, diz padre paquistanês às vítimas das enchentes

Busca

Uma mulher reza enquanto pessoas caminham por uma rua inundada durante fortes chuvas de monções nos arredores de Peshawar, na província de Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Paquistão, em 2 de setembro de 2025. De acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do Paquistão, pelo menos 488 pessoas morreram e outras 359 ficaram feridas devido às chuvas de monções na província de Khyber Pakhtunkhwa desde 26 de junho. EPA/BILAWAL ARBAB
Um homem caminha por uma rua alagada após fortes chuvas de monção nos arredores de Peshawar, na província de Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Paquistão, em 2 de setembro de 2025. De acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do Paquistão, pelo menos 488 pessoas morreram e outras 359 ficaram feridas devido às chuvas de monção na província de Khyber Pakhtunkhwa desde 26 de junho. EPA/ARSHAD ARBAB
Equipes do Rescue 1122 evacuam pessoas de áreas inundadas nos arredores de Peshawar, na província de Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Paquistão, em 2 de setembro de 2025. De acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do Paquistão, pelo menos 488 pessoas morreram e outras 359 ficaram feridas devido às chuvas de monção na província de Khyber Pakhtunkhwa desde 26 de junho. EPA/BILAWAL ARBAB
Pessoas atravessam uma área inundada após a elevação das águas do rio Chenab, no distrito de Multan, província de Punjab, Paquistão, em 2 de setembro de 2025. Pelo menos 33 pessoas morreram e mais de 1,4 milhão foram afetadas no Paquistão.
Pessoas se mudam para áreas mais altas após a elevação das águas do rio Chenab, no distrito de Multan, província de Punjab, Paquistão, em 2 de setembro de 2025. Pelo menos 33 pessoas morreram e mais de 1,4 milhão foram afetadas no Paquistão.
Pessoas atravessam uma área inundada após a elevação das águas do Rio Sutlej, no distrito de Multan, província de Punjab, Paquistão, em 1º de setembro de 2025. Pelo menos 33 pessoas morreram e mais de 1,4 milhão foram afetadas no Paquistão.
Vista geral de uma rua inundada após fortes chuvas de monções nos arredores de Peshawar, na província de Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Paquistão, 2 de setembro de 2025. De acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do Paquistão, pelo menos 488 pessoas morreram e outras 359 ficaram feridas devido às chuvas de monções na província de Khyber Pakhtunkhwa desde 26 de junho. EPA/ARSHAD ARBAB
Pessoas recuperam seus pertences e bens enquanto se deslocam para áreas mais altas após a elevação das águas da enchente no rio Chenab, no distrito de Multan, província de Punjab, Paquistão, em 2 de setembro de 2025. Pelo menos 33 pessoas morreram e mais de 1,4 milhão foram afetadas no Paquistão.
Pessoas atravessam uma área inundada após a elevação das águas do rio Ravi, em Tandlianwala, província de Punjab, Paquistão, em 1º de setembro de 2025. Pelo menos 33 pessoas morreram e mais de 1,4 milhão foram afetadas no Paquistão.
: Vítimas afetadas pelas enchentes descansam em um acampamento improvisado dentro de uma escola em Lahore, em 1º de setembro de 2025. Quase meio milhão de pessoas foram deslocadas pelas enchentes no leste do Paquistão após dias de fortes chuvas que causaram o transbordamento dos rios, disseram autoridades humanitárias em 30 de agosto, enquanto realizavam uma grande operação de resgate. (Foto de Arif ALI / AFP)
Vítimas afetadas pelas enchentes fazem fila para receber ajuda alimentar em um acampamento improvisado construído em um terreno elevado em uma área inundada nos arredores de Lahore, em 1º de setembro de 2025. Quase meio milhão de pessoas foram deslocadas pelas enchentes no leste do Paquistão após dias de fortes chuvas que causaram o transbordamento dos rios, disseram autoridades humanitárias em 30 de agosto, enquanto realizavam uma grande operação de resgate. (Foto de Arif ALI / AFP)
Pessoas atravessam uma área inundada após a elevação das águas do Rio Sutlej, no distrito de Multan, província de Punjab, Paquistão, em 1º de setembro de 2025. Pelo menos 33 pessoas morreram e mais de 1,4 milhão foram afetadas no Paquistão.
Igreja

“Estamos ao seu lado”, diz padre paquistanês às vítimas das enchentes

"Vocês não estão sozinhos neste momento difícil", diz o padre Qaiser Feroz às vítimas das inundações na província paquistanesa de Punjab. Junto com a comunidade da paróquia da igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Bhai Pheru, ele se mobiliza para aliviar o sofrimento dos atingidos.

Ricardo Balsani – Cidade do Vaticano

“As vítimas das enchentes estão em estado de choque: pânico e sofrimento afligem os sobreviventes, que recordam 2022 e estão traumatizados por esses contínuos desastres naturais”. Assim o padre Qaiser Feroz descreve à agência Fides o impacto das terríveis inundações que atingem o Paquistão. Ele é frade capuchinho e pároco na igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Bhai Pheru. Esse vilarejo ao sul de Lahore sofre com o transbordamento do rio Ravi. Outros dois rios na região do Punjab transbordaram simultaneamente, afetando mais de 3.200 vilarejos e deixando cerca de um milhão de pessoas desalojadas.

A comunidade paroquial da igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos colabora com a Cáritas da Arquidiocese de Lahore para acolher os deslocados e distribuir ajuda humanitária. “Consolamos e encorajamos as vítimas da enchente dizendo-lhes: vocês não estão sozinhos neste momento difícil; o seu Bispo, os sacerdotes, os catequistas, todos os fiéis estão ao seu lado”, afirma padre Qaiser. Nos últimos dez dias, a província de Punjab registrou 41 vítimas fatais em decorrência das fortes chuvas. O número é menor do que o registrado durante as enchentes catastróficas de 2022, mas o dano econômico é muito amplo e terá consequências duradouras. “As principais fontes de sustento diário para todos os habitantes da região são a agricultura e a pecuária, e agora ambas foram destruídas”, explica o frade capuchinho.

Colheitas arruinadas

 

Campos de arroz, cana-de-açúcar, milho, hortaliças e algodão em todo o Punjab estão debaixo d’água. “Estávamos esperando uma safra recorde de arroz este ano”, lembra Ibrahim Shafiq, gerente de exportação da empresa Latif Rice Mills. “O preço do arroz em casca estava previsto para algo entre 3.200 e 3.600 rúpias por 40 kg, mas com os danos das enchentes os preços podem subir para 5.000–5.500. Isso vai encarecer o arroz para os consumidores locais e nos tornar pouco competitivos em relação à Índia no mercado internacional.”

As perdas no algodão também ameaçam a indústria têxtil, que representa mais da metade das exportações do Paquistão, justamente em um momento em que o país enfrenta uma tarifa de 19% dos EUA em seu maior mercado. Enquanto isso, hoje a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão elevou o nível de alerta para enchentes tanto na parte oriental do Punjab quanto no noroeste da província de Khyber Pakhtunkhwa, afirmando que as áreas residenciais da cidade de Peshawar correm risco de inundação.

Autoridades consideram essas inundações as mais intensas em décadas. Em todo o Paquistão, desde o início das monções em 26 de junho, chuvas e inundações causaram 863 mortes. As principais represas do país estão próximas da sua capacidade máxima e a previsão do tempo aponta mais chuvas.

*Com informações das agências de notícias Fides e Reuters.

