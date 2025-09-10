Padre Joseph Farrell é eleito novo prior dos agostinianos

A eleição foi realizada na tarde de 9 de setembro, durante o 188º Capítulo Geral. Com 62 anos, ele nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e nos próximos seis anos guiará a Ordem de Santo Agostinho, à qual pertence o Papa Leão XIV.

Ricardo Balsani - Vatican News

Desde o dia 9 de setembro, Padre Joseph Farrell é o 98º prior-geral da Ordem de Santo Agostinho. Ele foi eleito por 73 frades capitulares, com direito a voto, reunidos no 188º Capítulo Geral dos 750 anos de história dos agostinianos. O evento foi sediado no Pontifício Instituto Patrístico Agostianiano.

Em seu pronunciamento antes da votação, Farrell destacou a importância de continuar escrevendo a história viva dos agostinianos, enfrentando com fé as realidades do mundo — guerras, fome, desigualdades e os desafios da inteligência artificial —, sempre a partir da escuta, da unidade, da interioridade e do amor ao próximo. Antes de sua eleição, padre Farrell era vigário-geral da Ordem e assistente-geral para a América do Norte. Ele sucede o padre Alejandro Moral Antón, que se despede do cargo após 12 anos como prio geral.

Momento da despedida de Padre Alejandro Moral Antón.

Nascido em 11 de julho de 1963 em Drexel Hill, na Pensilvânia, Estados Unidos, ele está filiado à Província Agostiniana de Santo Tomás de Villanova. Formou-se em Administração de Empresas na Faculdade de Economia da Universidade de Villanova em 1985. Seis anos depois, obteve o mestrado em Teologia na Washington Theological Union. Professou os primeiros votos como agostiniano em 1987 e os votos solenes em 1990.

O novo prior foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 1991, na igreja de Nossa Mãe do Bom Conselho, em Bryn Mawr, na Pensilvânia. Exerceu seu ministério em paróquias, escolas e universidades, destacando-se como capelão universitário e professor contratado em Villanova. Em 2013, foi nomeado vigário-geral da ordem e, nessa função, auxiliou o prior-geral nas visitas canônicas às comunidades, nas reuniões capitulares e em outras tarefas. Em 2019, foi reeleito como vigário-geral no Capítulo Geral Ordinário; nesse cargo, colaborou ativamente com várias comissões internacionais da ordem, visitando comunidades agostinianas em diversos países.