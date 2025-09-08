Até agora, são pelo menos 261 os religiosos expulsos da Nicarágua
Vatican News
"Pelo menos 261" religiosos foram expulsos da Nicarágua por decisão do governo liderado pelo presidente Daniel Ortega, segundo o Colectivo Nicaragua Nunca.
A lista - publicada pela ONG de direitos humanos em seu relatório Fe bajo fuego ("Fé sob o Fogo") e divulgada pela agência de notícias Efe - inclui o presidente da Conferência Episcopal, dom Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, além dos bispos Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos e Isidoro del Carmen Mora Ortega.
O documento também recorda a "expulsão do núncio apostólico, o prelado polonês Waldemar Stanisław Sommertag, em março de 2022" e de aproximadamente 140 sacerdotes de várias dioceses da Nicarágua. A lista inclui ainda mais de 90 religiosas, além de uma dúzia de seminaristas e três diáconos.
A ONG também destaca o fechamento, entre 2018 e 2025, de 5.609 organizações sem fins lucrativos, das quais 1.294 religiosas. Cinquenta e quatro veículos de comunicação, incluindo 22 canais de televisão e rádios religiosos, também foram fechados. As medidas também afetaram outras denominações, especialmente pastores e líderes evangélicos.
2018 é o ano que marcou o início dos protestos contra o regime ditatorial que governa o país centroamericano, seguidos pela deterioração da liberdade religiosa e perseguição contra a Igreja..
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui