Montenegro reúne mais de 3 mil peregrinos em celebração jubilar e comemora 17 anos de criação da Diocese

No dia 2 de julho de 2008, o Papa Bento XVI anunciou, oficialmente, a criação da Diocese de Montenegro, nomeando dom Paulo Antonio De Conto como seu primeiro bispo.

Por João Vitor Santos e Pe. Gerson Schmidt*

Foi no dia 06 de setembro que, há 17 anos, acontecia a Missa Solene de Instalação e criação da Diocese de Montenegro, desmembrada da Arquidiocese de Porto Alegre. Para celebrar esse dia e marcar o ponto alto do Ano do Jubileu da Esperança, houve, no último sábado, uma grande peregrinação envolvendo todas as paróquias e organismos eclesiais da Diocese. O Parque Centenário em Montenegro começava a ser rodeado de ônibus de todos os cantos da Diocese de Montenegro, reunindo todo o povo das 30 paróquias que chegavam para a concentração e peregrinação. A data foi escolhida por também marcar os 17 anos de criação da Diocese de Montenegro. Jéssica Oliveira, da paróquia Santo Antônio de Vendinha-RS, em Montenegro, mal conseguia segurar a euforia dos filhos e do sobrinho. “Viemos com toda a família, umas dez pessoas. Os mais velhos ficaram na Catedral, aguardando a missa. Somos da Pastoral dos Coroinhas e da Pastoral Social. Participamos do Jubileu das Pastorais Sociais e não poderíamos perder esta peregrinação”, contou.

Além do aniversário da Diocese, este também foi o Jubileu dos Jovens. Eram eles que animavam do alto de um caminhão de som as pessoas que chegavam. A turma de amigas do Curso de Liderança Juvenil (CLJ) da Paróquia de São Pedro da Serra atendeu o chamado da gurizada do caminhão e caprichou nas danças, muito bem coreografadas. Milena Alflen, Lara Roocks, Gabriela Schneider, Eduarda Simon e Laura Bender, todas com 12 anos, curtiam o aquecimento, mal se conseguia falar com elas. “Não ensaiamos nada, vamos imitando a coreografia e vai saindo”, disse Eduarda. A concentração no Parque Centenário de Montenegro também era marcada por reencontros. Reunindo todo o clero diocesano, eram muitas as senhoras, casais, jovens e até crianças que abraçavam e matavam a saudade daquele padre querido que passou por sua comunidade. Só quem não estava no meio da agitação era Janice da Silva e sua família, com marido e filhos, uma menina de sete e outros dois garotos, um de 18 e outro de 12. É que Gustavo, de 12, está com o pé quebrado. “Eu caí e quebrei, mas vamos participar da peregrinação”, disse, enquanto descansava e segurava as muletas. A mãe conta que o filho está na catequese na Paróquia Catedral São João Batista. Para ela, é muito especial participar deste momento em família.

Pontualmente às 15h, do alto do carro de som, o padre Jonas Gomes, coordenador Diocesano de Pastoral, pediu que o povo abrisse espaço para benção do bispo diocesano, Dom Carlos Romulo. Com o clero perfilado e diante da cruz e da imagem peregrina de São João Batista, o bispo proferiu a bênção e iniciou a peregrinação. Foi só quando o povo começou a se movimentar que se teve a ideia da multidão de pessoas. As estimativas dos organizadores é de que mais de 3 mil pessoas tenham participado dos pouco mais de dois quilômetros de caminhada. Do Parque Centenário, cantando e rezando, os peregrinos atravessaram o centro de Montenegro até chegarem na Catedral Diocesana São João Batista. Dona Olívia Steffler, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Teutônia, do alto de seus 64 anos, esbanjava uma alegria e vitalidade juvenil. “Isto aqui é muito bonito! Todo católico tem que demonstrar sua fé e estamos fazendo isso aqui. O Papa Francisco não nos chamou para um Ano Santo? Temos que participar, fazer isso aqui mesmo”, disse, enquanto peregrinava com fé e esperança.

A missa solene foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Carlos Rômulo, e concelebrada por todo o clero e o bispo emérito da diocese, Dom Paulo De Conto. Em sua homilia, ao comentar o Evangelho deste domingo (Lc 14,25-33), Dom Carlos lembrou que a primeira imagem da narrativa é da multidão que acompanhava Jesus. “Nós também éramos uma multidão nesta tarde de sábado, cruzando a cidade e anunciando a Boa Nova”, comparou.

Dom Carlos lembrou também que a Diocese vivencia o Jubileu dos Jovens e destacou que o Papa Leão XIV canonizaria, no domingo, dois jovens: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, tornando-os os primeiros santos do seu pontificado, jovens que viveram intensamente o segmento de Cristo. Para o bispo diocesano, são sinais claros de renovação de esperanças.

Mais do que uma mensagem aos jovens, a canonização dos italianos e São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati, é prova de que os jovens vivem a sua vida cristã como comunidade de fé na Igreja. Na peregrinação da Diocese de Montenegro os jovens estavam no carro de som, na comissão organizadora, no ministério da música, registrando cada momento na Pastoral da Comunicação e também na equipe de Liturgia. O jovem Pedro Elias Morale Scotá, com só 13 anos, subiu ao ambão para ler as preces com a segurança de um veterano. “Eu, sempre que que posso, participo da Liturgia na minha comunidade, em São Pedro da Serra. É bom participar, fazer as coisas certas e ajudar a comunidade”, disse.

*João Vitor Santos é jornalista da Diocese de Montenegro e Pe. Gerson Schmidt é jornalista e colaborador da Rádio Vaticano/Vaticannews