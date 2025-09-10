Missão Catrimani: 60 anos – memória, esperança e presença consoladora

Localizada no coração da floresta amazônica, no Brasil, a Missão Catrimani viveu entre os dias 25 e 27 de agosto 2025 um momento histórico: a celebração dos 60 anos da presença dos missionários da Consolata junto ao povo Yanomami.

Equipe IMC da Missão Catrimani, Roraima, Brasil

Fundada em 1965 pelos padres Bindo Meldonesi e João Calleri, a 250 km de Boa Vista, a Missão Catrimani se tornou um dos projetos mais significativos da Igreja católica focado no apoio às comunidades na fronteira com a Venezuela, sendo um modelo de presença respeitosa junto aos povos indígenas no Brasil.

O encontro contou com a participação de mais de 180 yanomami, de diversas comunidades que se uniram aos missionários e missionárias, lideranças indígenas e convidados para celebrar seis décadas de convivência, amizade e luta em favor da vida e da dignidade. Entre os presentes, destacaram-se o Irmão Carlo Zacquini, italiano de 88 anos, que chegou à Missão em 1968 e dedicou toda a sua vida ao povo yanomami, e o grande líder e xamã, Davi Kopenawa, presidente da Hutukara Associação Yanomami (HAY), reconhecido internacionalmente como voz profética em defesa de seu povo e da floresta.

Missão Catrimani, Roraima.

Memória e caminho da Missão

A celebração teve início com a celebração da Eucaristia, recordando os missionários e missionárias que, ao longo dessas seis décadas, doaram suas vidas na missão. O evento foi mais do que uma festa: tornou-se um espaço de reflexão, memória e partilha de experiências entre missionários e o povo yanomami, revivendo juntos os passos dessa longa caminhada de fé e solidariedade.

Ao falar sobre a “presença dos missionários da Consolata junto ao povo yanomami”, o Irmão Carlo Zacquini apresentou uma linha do tempo da história da Missão. Recordou a chegada dos primeiros padres – João Calleri e Bindo Meldolesi -, a construção das primeiras estruturas, a abertura da pista de pouso e, sobretudo, as lutas travadas: contra as epidemias, os invasores, pela saúde, pela educação e pela demarcação da Terra Indígena Yanomami que ocorreu em maio de 1992 com mais de 9,6 milhões de hectares nos estados de Amazonas e Roraima. Isso também implicou na retirada de milhares de garimpeiros que haviam invadido e explorado a área, representando uma vitória para a causa indígena e a proteção ambiental.

Irmão Carlo Zacquini apresenta uma cronologia da história da Missão Catrimani

A voz de Davi Kopenawa

Na sua intervenção, o grande líder Davi Kopenawa emocionou a todos ao narrar sua trajetória, desde o medo inicial da chegada dos brancos até sua formação como liderança reconhecida. Em sua memória listou episódios marcantes:

– A invasão dos garimpeiros e a construção da estrada Perimetral Norte;

– A dor das epidemias, especialmente o sarampo;

– A primeira escola e o aprendizado da língua portuguesa;

– Sua atuação na Funai e a caminhada até se tornar porta-voz do povo Yanomami no Brasil e no mundo.

Davi Kopenawa refletiu ainda sobre a presença missionária e o papel da Igreja católica, lembrando que, no passado, os mais velhos não conheciam remédios ou alimentos trazidos de fora, e viam a doença como algo estranho. Suas palavras abriram horizontes para pensar os desafios atuais, como a dependência de benefícios governamentais e a necessidade de fortalecer a autonomia das comunidades.

Davi Kopenawa, presidente da Associação Hutukara Yanomami (HAY)

Olhar dos Jovens e dos Anciãos

Os jovens do projeto de conscientização cultural Hekura puderam dialogar diretamente com Davi, levantando questões sobre o garimpo, a estrada Perimetral, a educação, o seu livro “A Queda do Céu” (Companhia das Letras, 2015) e o papel das diversas associações do povo Yanomami. Foi um momento de aprendizado mútuo, onde perguntas instigantes revelaram a sede de conhecimento e a responsabilidade das novas gerações.

Já os anciãos, que eram crianças na chegada dos missionários, trouxeram depoimentos emocionados. Muitos agradeceram o cuidado recebido nos tempos difíceis das doenças, reconhecendo que sua sobrevivência se deve, em parte, ao apoio dos missionários e das missionárias.

Diálogo de Gerações, Esperança de Futuro

A celebração dos 60 anos da Missão Catrimani foi marcada por um encontro intergeracional, no qual anciãos, jovens e lideranças puderam dialogar, trocar experiências e lançar um olhar para o futuro. Mais do que um aniversário, foi a renovação de uma aliança de amizade e esperança, onde a presença missionária é vivida como consolação, cuidado e compromisso com a vida.

Davi Kopenawa e Irmão Carlo Zacquini com os missionários e missionárias da Consolata no Catrimani