Manaus: Seminário dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis

Realizou-se neste dia 03 de setembro o Seminário dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana de Manaus.

Marcela Vieira - Apoiadora da Rede de Catadores da Amazônia Legal

O evento foi realizado pela Arquidiocese de Manaus, Ministério Público do Trabalho, Cáritas Arquidiocesana de Manaus, Associação Madre Tereza e a Rede de Catadores/as de Materiais da Amazônia Legal, participaram catadores dos municípios: Manaus, Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. No evento também participaram o Cardeal Dom Leonardo Steiner, Bispo Auxiliar Dom Hudson Riberto, Frei Paulo Xavier da comissão da ecologia integral, Padre Danival Lopes pela Associação Madre Tereza, Dra Alzira Melo Costa Procuradora Chefa do MPT e o Procurador Dra. Rafael Feres e de forma online os representantes da Associação Di Fratelli, além destes apoiadores e militantes das causas ambientais. O evento foi uma oportunidade de diálogo e escuta da Arquidiocese aos catadores de materiais recicláveis e de pensar coletivamente alternativas de melhores a vida e o trabalho dos catadores/as que em sua maioria ainda estão trabalhando nos lixões.

Seminário dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis

O Cardeal Dom Leonardo Steiner: “Enfatizou a preocupação da Arquidiocese quanto ao tratamento e disposição do lixo e a necessidade da escuta dos catadores.” Na oportunidade Dom Hudson trouxe uma reflexão do Papa Francisco: “ a escuta e a reflexão como essenciais para a boa comunicação, a construção da paz e a superação de preconceitos.” Dra. Alzira Melo: “Ressaltou a preocupação do Ministério Público do Trabalho quanto as ações que de fato incluam e valorizem os catadores/as.” Já da parte dos catadores, foi unânime quanto a necessidade de apoio, a valorização do trabalho que fazem e a remuneração justa por este trabalho.

A catadora Irineide Lima “relatou a importância do apoio da Arquidiocese na luta dos catadores.” Ao final foram encaminhados, o apoio que a Arquidiocese ofereceu aos grupos de catadores quanto a regulamentação as licenças; A reinstalação do Fórum de Lixo e Cidadania; A articulação quanto a obtenção de emenda parlamentar para a compra de caminhões para apoiar a logística dos catadores de Novo Airão, Manacapuru e Iranduba na comercialização dos recicláveis; A possibilidade de uma audiência com o setor empresarial que atua na reciclagem, juntamente com o Centro da Industria do Amazonas, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e Federação da Industria do Estado do Amazonas.

O evento encerrou com a reafirmação do apoio da Arquidiocese de Manaus, Dom Hudson ressaltou o apoio das Cáritas Diocesanas e Prelazias aos catadores, e também do regional Norte 1 Amazonas e Roraima ao qual Dom Leonardo é bispo referencial.