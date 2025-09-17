Jubileu dos Catequistas reúne representantes de língua portuguesa em Roma

No dia 27 de setembro, a partir do meio-dia do horário local, todos os catequistas da lusofonia poderão se encontrar para celebrar a eucaristia na Igreja de Santo António dos Portugueses, em Roma. “Estamos certos de que seremos em muitos catequistas falando português ”, explica Ir. Arminda Faustino. Deverão participar representantes de Portugal, Brasil, Angola, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste.

De 26 a 28 de setembro a cidade de Roma acolhe o Jubileu dos Catequistas, iniciativa integrada ao Jubileu da Esperança e que vai reunir milhares de “catequistas e formadores espirituais, bem como as suas famílias”. O programa geral, tornado público pelo Vaticano, começa na sexta-feira, 26 de setembro, com os diferentes grupos “peregrinando à Porta Santa”. A partir das 18h30 do horário local, realiza-se uma Vigília de oração na Basílica de São Pedro. Em 27 de setembro, a partir das 10h, a Praça São Pedro acolhe a Audiência Jubilar com o Papa Leão XIV. Segue-se a eucaristia para todos os catequistas da lusofonia que vai realizar-se na Igreja de Santo António dos Portugueses, em Roma, a partir das 12h.

“Estamos certos de que seremos em muitos catequistas falando português e a todos convidamos para celebrar a eucaristia no sábado, dia 27 de setembro, a partir das 12h”, explica ao Educris a Irmã Arminda Faustino, responsável pelo Departamento de Catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC). Inicialmente este momento havia sido preparado “para a comitiva de 40 responsáveis diocesanos pela catequese, que vai a Roma em representação da catequese em Portugal”, mas agora está sendo alargada “à lusofonia aproveitando os muitos grupos de catequistas” de Portugal, Brasil, Angola, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste, que marcarão presença no Jubileu dos Catequistas, em Roma. Na parte da tarde, a partir as 16h30, haverá “catequeses nas Igrejas, divididos por grupos linguísticos” em locais que ainda serão divulgados pela organização.

“Este é um mês de recomeço na catequese, com muitas atividades e reencontros. Este Jubileu dos Catequistas vai, por certo, ser uma festa, um momento de muita alegria, de aprofundamento também da nossa fé, junto do Papa Leão XIV, que é, ele mesmo, o primeiro catequista”, completa a Irmã Arminda Faustino.

O Jubileu dos Catequistas termina no domingo, dia 28 de setembro, com a eucaristia, celebrada na praça de São Pedro, a partir das 10h, e sob presidência do Papa Leão XIV. Para a ocasião estão previstas as instituições de alguns catequistas de vários continentes. De Portugal, participam grupos organizados de catequistas do Porto, Braga, Viseu, Leiria-Fátima, Lisboa e Algarve.

