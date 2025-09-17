Jubileu dos Catequistas reúne representantes de língua portuguesa em Roma
Vatican News
De 26 a 28 de setembro a cidade de Roma acolhe o Jubileu dos Catequistas, iniciativa integrada ao Jubileu da Esperança e que vai reunir milhares de “catequistas e formadores espirituais, bem como as suas famílias”. O programa geral, tornado público pelo Vaticano, começa na sexta-feira, 26 de setembro, com os diferentes grupos “peregrinando à Porta Santa”. A partir das 18h30 do horário local, realiza-se uma Vigília de oração na Basílica de São Pedro. Em 27 de setembro, a partir das 10h, a Praça São Pedro acolhe a Audiência Jubilar com o Papa Leão XIV. Segue-se a eucaristia para todos os catequistas da lusofonia que vai realizar-se na Igreja de Santo António dos Portugueses, em Roma, a partir das 12h.
“Estamos certos de que seremos em muitos catequistas falando português e a todos convidamos para celebrar a eucaristia no sábado, dia 27 de setembro, a partir das 12h”, explica ao Educris a Irmã Arminda Faustino, responsável pelo Departamento de Catequese no Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC). Inicialmente este momento havia sido preparado “para a comitiva de 40 responsáveis diocesanos pela catequese, que vai a Roma em representação da catequese em Portugal”, mas agora está sendo alargada “à lusofonia aproveitando os muitos grupos de catequistas” de Portugal, Brasil, Angola, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste, que marcarão presença no Jubileu dos Catequistas, em Roma. Na parte da tarde, a partir as 16h30, haverá “catequeses nas Igrejas, divididos por grupos linguísticos” em locais que ainda serão divulgados pela organização.
“Este é um mês de recomeço na catequese, com muitas atividades e reencontros. Este Jubileu dos Catequistas vai, por certo, ser uma festa, um momento de muita alegria, de aprofundamento também da nossa fé, junto do Papa Leão XIV, que é, ele mesmo, o primeiro catequista”, completa a Irmã Arminda Faustino.
O Jubileu dos Catequistas termina no domingo, dia 28 de setembro, com a eucaristia, celebrada na praça de São Pedro, a partir das 10h, e sob presidência do Papa Leão XIV. Para a ocasião estão previstas as instituições de alguns catequistas de vários continentes. De Portugal, participam grupos organizados de catequistas do Porto, Braga, Viseu, Leiria-Fátima, Lisboa e Algarve.
Colaboração: Educris
