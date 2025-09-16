Jubileu do Ano Santo da Esperança reúne seminaristas e formadores do Regional Sul 1 em Aparecida

O Jubileu foi marcado pela grande participação e pelo testemunho da juventude vocacionada que, confiada à intercessão da Padroeira do Brasil, renovou sua entrega ao serviço da Igreja e ao anúncio do Evangelho.

No último sábado, 13 de setembro, o Santuário Nacional de Aparecida acolheu o Jubileu do Ano Santo da Esperança dos seminaristas e formadores do Regional Sul 1, que reúne as dioceses do Estado de São Paulo. O encontro marcou um momento de comunhão, oração e renovação da esperança para a Igreja no Brasil.

A programação e a participação

A programação teve início com a calorosa acolhida feita pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que recebeu com grande alegria os mais de 500 seminaristas presentes, acompanhados de seus formadores e alguns bispos.

O ponto alto do Jubileu foi a Santa Missa das 10h30, presidida por Dom Paulo Beloto, bispo referencial da OSIB (Organização dos Seminários e Institutos do Brasil) no Regional Sul 1, e concelebrada por outros bispos e mais de 50 presbíteros formadores de seminários. A celebração manifestou a unidade da Igreja e a centralidade da Eucaristia no caminho formativo dos futuros sacerdotes.

Na tribuna Bento XVI

Após a Santa Missa, os participantes se dirigiram à Tribuna Bento XVI, onde foi recitado o Santo Terço em espírito de consagração do Regional a Nossa Senhora Aparecida. O momento de oração foi conduzido por seminaristas do COMISE (Conselho Missionário de Seminaristas), fortalecendo a dimensão missionária e mariana da vocação presbiteral.

Este encontro Especial e grande Evento vocacional, celebrando o Jubileu da Esperança, foi preparado pela Diretoria da OSIB Sul 1, em parceria com o regional Sul 1 e o Comise Sul 1. O presidente da OSIB Sul 1, Pe Edvagner Tomaz, reitor do Seminário de Jales, enfatizou que este momento foi pensado para proporcionar aos seminaristas um momento de peregrinação ao Santuário, celebrando sua vocação no Ano da Esperança e ainda a comunhão entre os seminários das Igrejas particulares do Estado de São Paulo.

*Com informações de Pe Edvagner Tomaz, Diocese de Jales