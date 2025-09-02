Dia do Catequista reúne mais de 900 pessoas em Nova Prata, no Rio Grande do Sul

A celebração do 31 de agosto conseguiu reunir na cidade gaúcha catequistas de todas as 7 regiões de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul. O grande grupo viveu momentos de formação com o catequista Marcelo Mito, de adoração ao Santíssimo e integração, além da missa presidida pelo bispo, dom José Gislon.

Felipe Michelon Padilha*

O domingo (31/08) de sol levou mais de 900 catequistas das sete Regiões de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul até a Paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida, em Nova Prata. Com o tema: "Catequista: testemunha da fé", o dia dedicado à vocação de quem transmite a fé foi marcado pela Jornada Diocesana da Catequese, evento que uniu formação, integração, oração e celebração.

A atividade iniciou com um café da manhã para recepcionar os grupos que partiram cedinho de várias partes da Diocese. Logo depois, o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, deu a palavra que marcou a abertura da Jornada, recordando a alegria de ver cada rosto que, mesmo com os desafios do dia a dia, mantém o sorriso e o brilho no olhar por conduzir novos jovens a Jesus por meio da catequese. "É um dia de graça, de convivência, de formação, de espiritualidade, onde, como parte do povo de Deus a caminho, nos encontramos para valorizar toda a realidade, a caminhada da catequese, os e as catequistas. Porque sem catequese não tem continuidade na comunidade de fé, sem catequese não tem a formação dos novos discípulos e discípulas do Senhor Jesus nesse terceiro milênio. Por isso é uma graça, é um dom termos catequistas".

Esse sentimento de ação de graças permeou o encontro e esteve no rosto e nas palavras de muitas catequistas. A coordenadora da catequese da Paróquia São Leonardo Murialdo, de Caxias do Sul, resumiu a beleza do encontro. "É o sentimento abençoado de pertencimento, de fazer parte de uma comunidade católica que busca o Senhor, mas que principalmente está no caminho da evangelização com as nossas crianças. Estou muito orgulhosa de estar aqui".

A oração, com a Leitura Orante da Palavra de Deus, ajudou a fazer o caminho de reconhecimento do Ressuscitado ao partir o pão com os discípulos de Emaús. Perguntada se uma Jornada como essa inspira e renova a caminhada, a catequista Neusa Spricigo, da Paróquia Santos Apóstolos, também de Caxias do Sul, expressou: "Fortalece e muito a caminhada, quanto mais a gente anuncia, mais a gente sente o desejo de anunciar Jesus".

O testemunho do catequista Marcelo Mito, de Porto Alegre

Logo depois, o catequista e membro da Comissão de Iniciação à Vida Cristã do Regional Sul 3 da CNBB, Marcelo Mito, iniciou sua assessoria. Ele perpassou pelos principais documentos que tratam sobre a catequese em âmbito universal e também nacional e lembrou do carinho dos papas a esse tema, sobretudo do olhar do Papa Francisco para a transmissão da fé. "Uma grande alegria sair de Porto Alegre e vir para a Diocese de Caxias do Sul, aqui na cidade de Nova Prata. Foi um dia muito abençoado de estar aqui com tantos catequistas. Demonstra a alegria de uma Igreja vibrante, uma Igreja missionária e catequistas muito animados".

O final da manhã foi marcado pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Com velas acesas nas mãos, as catequistas rezaram por meio de refrões e cânticos. A oração diante do Senhor na Eucaristia abraçou as paróquias, comunidades, famílias das catequistas e dos catequizandos. Esse momento foi conduzido pelo coordenador de Pastoral da Diocese, padre Leonardo Inácio Pereira e pelo vigário episcopal do Vicariato de Nova Prata, padre Mauri Francescatto.

Depois do almoço, na parte da tarde, Marcelo fez mais um momento de partilha, recordando alguns livros de cabeceira para a missão das catequistas. Além disso, fez questão de recordar a missão batismal de cada cristão: ser discípulo missionário de Jesus Cristo e anunciá-lo com a vida.

Alguns catequizandos de Nova Prata realizaram uma apresentação, concluindo esse período de formação e partilha. O vigário episcopal e pároco local, padre Mauri Francescatto agradeceu a Diocese pela escolha da sede e também a presença de cada catequista. "Essa acolhida eu faço em nome de todo o nosso Vicariato, de suas 14 paróquias e mais de 250 comunidades. Obrigado por terem vindo até aqui, obrigado pelo sim de cada um e de cada uma. Levem a alegria deste encontro às vossas comunidades".

Do salão paroquial, as catequistas saíram em peregrinação até a Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida, local de peregrinação do Ano Santo para o Vicariato de Nova Prata. A Missa em ação de graças pela Jornada da Catequese foi presidida pelo bispo diocesano, Dom José Gislon, e concelebrada por diversos padres. Dom José, em mais de uma ocasião durante a celebração, agradeceu às catequistas pela sua missão e trabalho.

Com um farto sorriso, a coordenadora da Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Caxias do Sul, Margareth Bedin Menegat, avaliou a atividade. "Foi uma experiência muito válida e acredito que nós teremos mais jornadas durante os próximos anos, porque todos e todas gostaram imensamente e solicitaram que nós pudéssemos fazer mais para que elas possam ter ânimo, para que elas possam ter coragem e para que elas possam avançar na evangelização dos seus catequizandos e famílias".

* Assessoria de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul

Os participantes da jornada de 31 de agosto durante a missa com o bispo de Caxias do Sul, dom José Gislon