"Jesús Nazareno Cautivo": do Peru ao Vaticano para o aniversário do Papa

Membros da Associação "Jesús Nazareno Cautivo" (Cristo Prisioneiro) de peruanos peregrinaram em Roma com a imagem acorrentada do Cristo para rezar pelo Papa Prevost no dia do seu aniversário. Data em que também foi celebrada a devoção à imagem que completou 478 anos neste domingo (14/09).

Johan Pacheco - Vatican News

A devoção a "Jesús Nazareno Cautivo" de Monsefú, cidade da província de Chiclayo no Peru, celebra 478 anos. Cautivo significa “prisioneiro” em espanhol e seus devotos decidiram unir esta festividade ao aniversário do Papa Robert Francis Prevost, que nesse mesmo 14 de setembro comemora seus 70 anos de vida. Assim, um grupo de cerca de 200 fiéis peregrinou no domingo pela Via della Conciliazione até a Praça de São Pedro, no Vaticano, com a réplica da imagem acorrentada de Jesus. Eles pediam orações pelo Papa Leão XIV, que durante seu episcopado na Diocese de Chiclayo, celebrava com grande devoção esta festa litúrgica.

Fiéis peruanos desejam feliz aniversário ao Papa. (ANSA)

O Papa saudou afetuosamente esse grupo de fiéi, agradecendo-lhes ao final da oração do Ângelus, enquanto a comunidade peruana agitava uma bandeira gigante do Peru com a inscrição: “Feliz aniversário, Papa Leão XIV”. O presidente da Associação Jesús Nazareno Cautivo, Segundo Celso Fernández Flores, expressou, em nome de todos os devotos, a ligação que eles sentem com o Papa: “Esse carinho que ele sempre teve por nós, hoje o retribuímos e somos nós que viemos até ele, que tantas vezes nos visitou”.

Ao recordar quando Prevost celebrava a festa do Cristo Prisioneiro na cidade de Monsefú, Segundo disse: “Ele chegava com tanto carinho que, mesmo sendo o dia do seu aniversário, ia embora sem dizer que era o seu próprio aniversário; mas ia celebrar o aniversário de Jesús Nazareno Cautivo, que considerava importante. Essa é a lição de humildade que ele nos deixou: a de ir até os povoados menores, ao interior.”

“Ele, sendo bispo de Chiclayo, que é uma província, ia até os distritos para pregar, para estar com o povo. Esse é o valor que ele nos transmitiu. Ele se sentia um de nós, mais um chiclayano.”

“Ele esteve em Chiclayo por mais de 20 anos – recorda Segundo Fernández –, uma pessoa muito querida, uma pessoa que era como um de nós, um irmão.” No dia do aniversário do Papa, o presidente da associação declarou: “Mais do que uma mensagem de parabéns, hoje estamos com ele, viemos retribuir o carinho, rezar por ele, porque sabemos que fará um bom trabalho. Esperamos que, nestes tempos, se alcance a paz. Sei que ele tanto pede que oremos pela paz, pelos acontecimentos desses últimos tempos. Tenho certeza de que terá um bom pontificado, pelo tipo de pessoa que demonstrou ser. Queremos dizer-lhe que estamos com ele. Assim como ele esteve conosco, agora nós estamos com ele.”

Sobre a devoção ao Cristo Prisioneiro, explicou que “representa um povo mais do que uma tradição, representa Monsefú. É muito marcante, muito particular, é uma das cidades mais religiosas do Peru, com uma tradição única.” Ao final da oração do Ângelus, a comunidade peruana residente em Roma cantou parabéns ao Papa, desejando-lhe as melhores felicitações no seu dia e rezando a Jesús Nazareno Cautivo.

Entrevista com Segundo Celso Flores, presidente da Associação