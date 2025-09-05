Irmãs Paulinas realizam Capítulo Geral em Roma

As irmãs Paulinas, irmã Helena Corazza e irmã Rosa Ramalho, estão em Roma para o 12º Capítulo Geral, de 7 de setembro a 7 de outubro, com a participação de 57 irmãs de várias partes do mundo. A temática do encontro é "impulsionadas pelo fogo do Espírito" e busca comunicar o Evangelho da Esperança, em sintonia com o Jubileu e a dinâmica do Papa Francisco.

Recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News duas irmãs paulinas: Helena Corazza e irmã Rosa Ramalho. Na conversa com Silvonei José as duas religiosas falaram sobre a presença nestes dias em Roma.

“Nós estamos aqui – disse irmã Helena - para participar do 12º Capítulo Geral das Filhas de São Paulo, Irmãs Paulinas. Começa no dia 7 de setembro e vai até 7 de outubro. Vai ser realizado em Ariccia, perto de Roma. Então, somos 57 irmãs do mundo inteiro. É interessante porque estão chegando todos os rostos. O Carisma Paulina está com todos os rostos. Asiático, indiano, coreano, japonês, africano, dos diversos países. E nós aqui da América Latina. Enfim, do Brasil e do mundo”.

Alguma temática específica? “A temática é muito bonita, disse irmã Rosa. “Impulsionadas pelo fogo do Espírito. Na escuta da humanidade de hoje, comunicamos o Evangelho da Esperança”.

Tudo isso? “Tudo isso e em sintonia com o Jubileu. Mas também com toda essa dinâmica que o Papa Francisco nos trouxe. De uma igreja de escuta, em saída. E trazendo tudo isso para a missão paulina. Comunicar o Evangelho da Esperança para esse mundo de hoje”.

Irmã Helena Corazza e irmã Rosa Ramalho, nos estúdios da Rádio Vaticano.

O capítulo é eletivo? “Sim. É eletivo? Será, no final, eleita a superiora-geral e o governo-geral”.

Temos duas candidatas aqui, então. “Não, nós estamos aqui para contribuir. Mas essa temática nós refletimos também no Brasil. Em janeiro nós tivemos o capítulo provincial. Então, também refletimos esses três eixos; com pessoas de lá, naturalmente. E depois tem sempre as questões práticas. O próprio instrumento de trabalho, ele foi construído de baixo para cima, a partir de toda uma metodologia. Nós estudamos toda essa temática no Brasil. Todas as comunidades. Mandamos sugestões. E assim foi em todo o mundo”.

Como está a saúde das paulinas? Conta para a gente um pouquinho, olhando esse universo que vocês vão ter de maneira palpável? “Nós temos a saúde física e a saúde carismática. Eu diria que o carisma paulino está muito vivo. Muito vivo na igreja, nas diversas culturas. E neste momento de mudança cultural, de mudança de paradigma. Nós estamos na cultura digital. Muita coisa a ser repensada. Nós temos que repensar hoje. Já estamos repensando a missão. Muitas coisas, muitas estruturas, que até hoje funcionavam, hoje têm que ser modificadas. Nós duas, irmã Rosa e eu mesmo, trabalhamos no Brasil. Eu trabalho, todo mundo sabe, no Serviço Pastoral da Comunicação há muitos anos. Mas nós hoje criamos um organismo chamado Paulinas Cursos. A irmã Rosa junta, justamente, dois eixos importantes da vida paulina, que é a comunicação, a catequese e a bíblia, que toda missão se inspira na palavra de Deus. E nós estamos aí nesta nova configuração. A irmã Rosa é a nossa diretora de Paulinas Cursos”.

Irmã Rosa acrescenta: “quando se fala de saúde da congregação, se pensa também na dimensão vocacional. Nós temos muitos países com um pouco de crise vocacional, como muitas congregações. Mas, por outro lado, vemos florescer vocações em tantas outras partes do mundo. Por isso é bonita essa experiência, para ouvir também aqui em Roma as outras irmãs, o que estão fazendo, vivendo. Também para sentir essa congregação viva”.

E no Brasil, como está? “No Brasil, no momento, temos, assim, poucas jovens se formando. Duas postulantes e duas aspirantes. E, pela primeira vez, nenhuma noviça. Mas temos esperança”.

