Em Kerala, uma nova igreja dedicada a Carlo Acutis

Consagrada no domingo, 7 de setembro, em concomitância com a cerimônia de canonização presidida no Vaticano pelo Papa Leão XIV, está localizada a menos de um quilômetro de um grande parque de diversões popular entre os jovens. Arcebispo Kalathiparambil: "Um lugar para alcançar as novas gerações."

Vatican News com AsiaNews

Enquanto o Papa Leão XIV presidia na Praça São Pedro a canonização do jovem italiano Carlo Acutis, o primeiro Santo millenial, uma nova igreja era a ele consagrada em Palikkara, perto de Cochim, na Índia. Trata-se de mais uma comprovação de como essa figura, considerada mundialmente como um exemplo de testemunho do Evangelho no mundo de hoje, também está despertando grande interesse em Igrejas por toda a Ásia.

A igreja em Kerala soma-se a outras dedicadas a Carlo Acutis ao redor do mundo, como a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, em Santo Amaro (SP), ou àquela da Arquidiocese de Chicago. Roby Philip, co-coordenador da comissão de construção, disse que a iniciativa foi do arcebispo de Varanasi, dom Joseph Kalathiparambil, que a idealizou como uma igreja para as novas gerações. "Ela também abriga uma relíquia do Santo. Cerca de 140 famílias se reunirão para rezar aqui todas as terças e domingos", explicou Philip.

A cerimônia de consagração da igreja foi presidida pelo arcebispo Kalathiparambil, juntamente com os vigários gerais Mathew Kallingal, Matthew Elanjimattam e o pároco Rocky Kollamparambil.

A igreja, construída em um terreno de propriedade da diocese, foi concluída em apenas alguns meses, após o início das obras em abril deste ano. Durante a cerimônia de dedicação, o orcebispo Kalathiparambil observou que a vida de São Carlo Acutis pode inspirar jovens que buscam harmonizar espiritualidade com tecnologia moderna e que a nova igreja contribuirá para promover esse movimento.

Carlo Acutis, que morreu de leucemia fulminante em 2006, utilizou novas tecnologias para difundir a fé católica e administrou um website sobre milagres eucarísticos ao redor do mundo.

A nova Igreja de São Carlos Acutis está localizada a menos de um quilômetro do WonderLa, um grande parque de diversões popular entre os jovens ao longo da estrada Thekkady-Ernakulam, em Kochi. O Pe. Sojan Michael, pároco, anunciou que uma novena em homenagem a São CarlosAcutis será realizada em breve. “Já estamos recebendo testemunhos de fiéis que contam como seus pedidos de intercessão a este novo santo foram atendidos.”