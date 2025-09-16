História em quadrinhos sobre Acutis feita no Brasil: “super-herói da fé”, diz mãe do santo

A publicação da editora Minha Biblioteca Católica, uma obra inédita em formato de história em quadrinhos sobre a vida do novo santo, foi entregue à mãe de Carlo, Antonia Salzano, por ocasião da canonização no dia 7 de setembro, no Vaticano. Ela elogiou a qualidade editorial e, em tom bem-humorado, brincou sobre o filho ser como um “super-herói da fé”.

Vatican News

A canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati celebrada no recente 7 de setembro, no Vaticano, teve também um gesto especial vindo do Brasil. Após a missa presidida pelo Papa Leão XIV, que reuniu cerca de 80 mil fiéis na Praça de São Pedro, a equipe da editora Minha Biblioteca Católica entregou à mãe de Carlo, Antonia Salzano, uma obra inédita em formato de história em quadrinhos sobre a vida do novo santo.

A coleção, composta por três volumes, apresenta a trajetória do “padroeiro da internet”, com uma linha do tempo completa sobre a sua vida e os Milagres Eucarísticos narrados pelo próprio Carlo. Ao receber a publicação, que aborda a história do jovem, Antonia elogiou a qualidade editorial e, em tom bem-humorado, brincou sobre o filho ser como um “super-herói da fé”.

Para Walesca Camargo, criadora de conteúdo da editora, o encontro em Roma foi inesquecível. “Uma verdadeira bênção poder encontrar a mãe de Carlo em um dia tão especial para a Igreja. Foi muito emocionante estar aqui e, além de acompanhar a celebração, conhecer de perto a família de um santo”, afirmou.

Conexão especial com o Brasil

A canonização de Carlo Acutis tem uma conexão especial com o Brasil. O primeiro milagre atribuído à sua intercessão ocorreu em Campo Grande (MS), em 2010, quando um menino de 6 anos foi curado de maneira inexplicável de uma grave doença. O fato abriu o processo que levou à beatificação do jovem italiano, falecido em 12 de outubro de 2006, no dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Além da história em quadrinhos, a Minha Biblioteca Católica lançou recentemente a biografia “Carlo Acutis: sua vida, seu exemplo e seus milagres”, que reúne escritos do próprio santo e relatos inéditos. O prefácio é assinado pela mãe Antonia Salzano.

Em abril deste ano, quando a canonização estava inicialmente prevista — mas adiada devido ao falecimento do Papa Francisco —, a editora já havia visitado a Itália para a produção de um documentário sobre a vida de Carlo. O material está disponível gratuitamente no YouTube.

Os representantes da editora ainda participaram da audiência jubilar pública com o Papa no sábado (6). Na ocasião, entregaram aos colaboradores de Leão XIV uma obra sobre Santo Agostinho, Doutor da Igreja e fonte de inspiração para o Pontífice.

Colaboração: Critério