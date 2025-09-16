Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.09.16 carlo acutis - historia em quadrinhos - MBC - Brasil
Igreja

História em quadrinhos sobre Acutis feita no Brasil: “super-herói da fé”, diz mãe do santo

A publicação da editora Minha Biblioteca Católica, uma obra inédita em formato de história em quadrinhos sobre a vida do novo santo, foi entregue à mãe de Carlo, Antonia Salzano, por ocasião da canonização no dia 7 de setembro, no Vaticano. Ela elogiou a qualidade editorial e, em tom bem-humorado, brincou sobre o filho ser como um “super-herói da fé”.

Vatican News

A canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati celebrada no recente 7 de setembro, no Vaticano, teve também um gesto especial vindo do Brasil. Após a missa presidida pelo Papa Leão XIV, que reuniu cerca de 80 mil fiéis na Praça de São Pedro, a equipe da editora Minha Biblioteca Católica entregou à mãe de Carlo, Antonia Salzano, uma obra inédita em formato de história em quadrinhos sobre a vida do novo santo.

coleção, composta por três volumes, apresenta a trajetória do “padroeiro da internet”, com uma linha do tempo completa sobre a sua vida e os Milagres Eucarísticos narrados pelo próprio Carlo. Ao receber a publicação, que aborda a história do jovem, Antonia elogiou a qualidade editorial e, em tom bem-humorado, brincou sobre o filho ser como um “super-herói da fé”.

Para Walesca Camargo, criadora de conteúdo da editora, o encontro em Roma foi inesquecível. “Uma verdadeira bênção poder encontrar a mãe de Carlo em um dia tão especial para a Igreja. Foi muito emocionante estar aqui e, além de acompanhar a celebração, conhecer de perto a família de um santo”, afirmou.

Conexão especial com o Brasil

A canonização de Carlo Acutis tem uma conexão especial com o Brasil. O primeiro milagre atribuído à sua intercessão ocorreu em Campo Grande (MS), em 2010, quando um menino de 6 anos foi curado de maneira inexplicável de uma grave doença. O fato abriu o processo que levou à beatificação do jovem italiano, falecido em 12 de outubro de 2006, no dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Além da história em quadrinhos, a Minha Biblioteca Católica lançou recentemente a biografia “Carlo Acutis: sua vida, seu exemplo e seus milagres”, que reúne escritos do próprio santo e relatos inéditos. O prefácio é assinado pela mãe Antonia Salzano.

Em abril deste ano, quando a canonização estava inicialmente prevista — mas adiada devido ao falecimento do Papa Francisco —, a editora já havia visitado a Itália para a produção de um documentário sobre a vida de Carlo. O material está disponível gratuitamente no YouTube.

Os representantes da editora ainda participaram da audiência jubilar pública com o Papa no sábado (6). Na ocasião, entregaram aos colaboradores de Leão XIV uma obra sobre Santo Agostinho, Doutor da Igreja e fonte de inspiração para o Pontífice.

Colaboração: Critério

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
16 setembro 2025, 11:14
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão