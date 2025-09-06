Com exposição, Universidade de Turim recorda o estudante Pier Giorgio Frassati

O professor Stefano Sacchi fala sobre a exposição "Conheça Pier Giorgio", realizada na Universidade Politécnica de Turim de 1º a 5 de setembro, e se aprofunda na vida universitária do futuro santo. O "algo mais" da sua experiência como estudante foi o fato de "se colocar a serviço dos outros"

Isabella H. de Carvalho e Edoardo Giribaldi – Vatican News

Pier Giorgio Frassati é um exemplo para "todos os universitários" porque, como estudante de engenharia de minas, ele queria colocar "suas habilidades técnicas" a "serviço da sociedade e, em particular, dos mais vulneráveis". O professor Stefano Sacchi, vice-reitor da Universidade Politécnica de Turim, destaca esse aspecto "de modernidade formidável" da vida do jovem, que neste domingo, 7 de setembro, será canonizado pelo Papa, junto com Carlo Acutis.

De 1º a 5 de setembro, a universidade de Turim de Frassati sediou uma exposição intitulada "Conheça Pier Giorgio" que, além de focar em sua profundidade espiritual, em seu compromisso social e político e em sua paixão pela montanha, também foi enriquecida com quatro novos painéis dedicados especificamente à sua experiência universitária. Usando materiais inéditos e depoimentos diretos do Arquivo da Universidade Politécnica, o percurso expositivo, criado pela Mediacor para a Ação Católica Italiana, apresenta seus estudos, "a rede de amizades e os interesses amadurecidos nos bancos da engenharia mecânica".

Stefano Sacchi na exposição "Conheça Pier Giorgio"

Os estudos para ajudar os mais vulneráveis

"Pier Giorgio foi nosso estudante de engenharia de minas e, na data de sua morte, faltavam-lhe apenas dois exames e a tese. A formatura foi-lhe concedida em 2001, por ocasião do centenário de seu nascimento, então podemos falar de Frassati como um de nossos formados", afirma o professor Sacchi, acrescentando que, embora as aulas ainda não tenham começado devido às férias de verão, vários estudantes e professores estão na universidade piemontesa para as sessões de exames, e por isso a exposição foi muito visitada. "Embora breve, a vida de Pier Giorgio na Universidade Politécnica foi intensa", continua o vice-reitor. "Há painéis que brincam sobre o fato de ele não ter notas altíssimas em casa. Sua família era da alta burguesia liberal, todos com estudos clássicos, e diziam que Pier Giorgio não sabia escrever. Ele escolheu fazer engenharia de minas para ajudar as classes mais vulneráveis, as classes dos mineiros”.

Estudantes visitam a exposição dedicada a Pier Giorgio Frassati

Colocar-se a serviço dos outros

Para o professor Sacchi, este é justamente o elemento mais significativo da vida universitária de Frassati e que torna a Universidade Politécnica "particularmente orgulhosa" de tê-lo tido como estudante. "Ele é um jovem que escolhe um curso como vocação leiga, havia uma dimensão espiritual de proximidade com as classes populares, mas também uma dimensão de dever. Vindo de uma família abastada, seu dever era estudar para contribuir com a melhoria das condições materiais de vida das classes populares", destaca o vice-reitor. Ele reitera que este também é um exemplo para todos os estudantes que refletem sobre o papel social que devem desempenhar. "O 'algo a mais' da experiência de Pier Giorgio na Universidade Politécnica de Turim é exatamente isso: colocar-se a serviço dos outros, e em particular dos mais vulneráveis, também através de suas habilidades técnicas", complementa Sacchi.

Esta atenção de Frassati "às condições materiais de vida" dos mais necessitados se estendia também à sua vida pessoal. "Ele era de uma família obviamente muito rica, então também dava ajuda financeira aos mais pobres, mas não se limitava a isso. Por exemplo, se uma casa fosse dada a uma família de baixa renda, ele ia pessoalmente ajudar a fazer a mudança. Pier Giorgio se envolvia fisicamente para ajudar", continua o vice-reitor.

A exposição "Conosci Pier Giorgio" no Politecnico de Turim

A atividade política de Frassati

O professor Sacchi explica, ainda, que a exposição também aborda a atividade política de Pier Giorgio, especialmente seu compromisso com o Partido Popular — mesmo vindo de uma "família liberal de Giolitti". "O Partido Popular tinha um mural dentro da Universidade Politécnica, assim como os outros grupos políticos. Frassati era o responsável e lamentava quando arrancavam os cartazes e folhetos que ele afixava", conta o vice-reitor. A morte repentina de Frassati, ocorrida em 1925, ocorreu em um período histórico importante, ou seja, "entre o discurso de Benito Mussolini, que assume para si a responsabilidade pelo assassinato de Giacomo Matteotti, e a introdução das leis que transformam o regime fascista em um regime autoritário". Naquele ano, destaca o professor Sacchi, Frassati "pôde observar a transformação do regime fascista em um regime de privação das liberdades dos cidadãos e ele se colocou contra. Em sua atividade política na Universidade Politécnica de Turim, defendeu os valores em que acreditava, participando de um partido de inspiração cristã."