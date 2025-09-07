Cardeal Repole: Frassati e a vida, uma “academia” onde encontrar Deus

No dia de sua canonização, o cardeal, arcebispo de Turim, relata o compromisso de sua diocese, que viveu um ano Frassati: "Para os jovens, Piergiorgio é uma pessoa a ser descoberta. Ao conhecê-lo, ficam fascinados e, por meio dele, compreendem que o Evangelho pode iluminar suas vidas."

Benedetta Capelli – Cidade do Vaticano

Vinte e quatro anos de vida intensamente vividos, sem poupar nada, escalando montanhas, engajando-se na política, praticando a caridade, porque a única direção a seguir era seguir o Evangelho de Cristo. Talvez sejam suficientes poucas linhas para descrever melhor Pier Giorgio Frassati e o lema que definiu sua vida: "Nunca devemos viver à toa, mas sim viver." O Papa Leão XIV o canoniza neste domingo, 7 de setembro, na Praça de São Pedro, juntamente com o millenial Carlo Acutis. A uni-los, o amor a Deus, à Igreja e à humanidade, especialmente aos marginalizados.

Pier Giorgio nasceu em Turim em 6 de abril de 1901, em uma família rica. Seu pai, Alfredo, foi o fundador e editor do jornal "La Stampa", e sua mãe, Adelaide, era uma mulher de fé tíbia, de caráter forte e temperamento artístico. Dela vieram os primeiros ensinamentos católicos que mais tarde floresceriam na filiação de Frassati à Sociedade da Juventude Católica Italiana, cujo lema ele adotou: oração, ação, sacrifício. A partir daí, uma caminhada marcada por crises e momentos difíceis, mas sempre unido a Deus na oração e no total abandono.

Nas pegadas do Evangelho

Durante este "Ano Frassati", Turim recordou Pier Giorgio com muitas iniciativas, culminando no início de julho com a celebração de sua memória e a inauguração da "Casa Frassati", uma espécie de museu multimídia que reúne inúmeros testemunhos sobre a personalidade, a vida e a missão do jovem.

Muitos vieram ao Vaticano para participar da Missa de canonização presidida pelo Papa, incluindo o arcebispo de Turim, cardeal Roberto Repole. "Pier Giorgio Frassati", afirma, "é uma pessoa que vale a pena descobrir. Para os jovens de hoje, ele não é um ponto de referência comum e imediato, mas quando o conhecem, experimentam a possibilidade de ver que a juventude também é um lugar crucial para a vida cristã e que é possível fazer escolhas importantes seguindo os passos do Evangelho". O cardeal enfatiza que, ao conhecê-lo, os jovens ficam fascinados "pelo fato de que o Evangelho pode iluminar suas vidas, que são muito semelhantes, embora obviamente tenham tantos anos de diferença".

A Luz do Evangelho

São João Paulo II, ao beatificar Frassati em 20 de maio de 1990, no Vaticano, havia falado do "homem das Bem-Aventuranças", alguém que soube comunicar amor e paz aos seus irmãos e irmãs, testemunhando que a santidade é possível para todos. Uma definição que se encaixa bem na vida de Pier Giorgio. "Temos a impressão", enfatiza dom Repole, "de encontrar um jovem comum que realmente levou o Evangelho a sério, esforçando-se para fazer dele uma luz, capaz de iluminar tudo na serialidade da vida: uma serialidade feita de estudo, presença no mundo, engajamento político, cuidado com os menos favorecidos, os mais pobres". Essa normalidade inspira os jovens a levar a vida a sério, e não a "apenas sobreviver", como disse Frassati.

Esperança e paz

A canonização do jovem de Turim, que morreu aos 24 anos de poliomielite durante o Jubileu da Paz, realiza-se durante o Jubileu da Esperança: uma coincidência notável que demonstra, enfatiza o cardeal, que "um caminho de esperança só pode ser entrelaçado com um caminho de paz". Os tempos de Frassati, devastados pela guerra, são muito semelhantes aos de hoje, e isso traz consigo, diz Repole, a urgência de converter os corações.

O santo leigo

Frassati nasceu em Turim, assim como o cardeal, que confessa ter descoberto Pier Giorgio na juventude e o considerado uma figura fascinante. "Para ser sincero, ele não teve muita influência na minha escolha vocacional na época, porque provavelmente eu ainda não o conhecia com a profundidade que que me foi concedida vivenciar nos anos posteriores. No entanto, posso dizer que ele foi certamente uma figura significativa para me fazer perceber que valia a pena ser cristão, e ser cristão até as últimas cxonsequências." Para o cardeal, Pier Giorgio Frassati é "o cristão que compreende que o anúncio do Evangelho se realiza nas coisas deste mundo: estudo, encontro com os outros, trabalho, participação política". Um santo leigo que fez da vida "o lugar e a academia para o seguimento de Cristo e, portanto, da santidade".