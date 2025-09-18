Evangelho de 18 de setembro
Um fariseu convidou Jesus para uma refeição. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, foi até onde estava Jesus e estando por detrás dele derramou perfume em seus pés e os enxugava com os seus cabelos. Jesus sabia quem era ela, mas reconheceu o seu amor e disse ao fariseu: os pecados dela estão perdoados, porque demonstrou muito amor.
Como viver esse Evangelho no dia de hoje?
Deste episódio entendemos que não basta dizermos que amamos muito a Deus: É preciso demonstrar isso por meio de gestos concretos. Fica em aberto a pergunta para cada um de nós: Como tenho demonstrado a Deus que o amo de todo coração?
