Evangelho de 18 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 7,36-50

Um fariseu convidou Jesus para uma refeição. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, foi até onde estava Jesus e estando por detrás dele derramou perfume em seus pés e os enxugava com os seus cabelos. Jesus sabia quem era ela, mas reconheceu o seu amor e disse ao fariseu: os pecados dela estão perdoados, porque demonstrou muito amor.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Deste episódio entendemos que não basta dizermos que amamos muito a Deus: É preciso demonstrar isso por meio de gestos concretos. Fica em aberto a pergunta para cada um de nós: Como tenho demonstrado a Deus que o amo de todo coração?

18 setembro 2025, 08:30
