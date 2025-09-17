Evangelho de 17 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 7,31-35

Veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes que ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos pecadores.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus mostrou que Deus não aprova quem acha em tudo e em todos motivos para condenar. Tem gente que reclama do seu esposo ou esposa, dos filhos, do padre, do bispo, do Papa e nem percebe que ele está sendo o problema. Devido ao seu orgulho coloca-se acima de todos. Fala mal da Igreja e nem percebe que é ela que a dará a salvação. Vive com as mãos cheias de pedras. Os fariseus era exatamente assim e erraram muito.