Evangelho de 17 de setembro
Veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes que ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos pecadores.
Como viver esse Evangelho no dia de hoje?
Jesus mostrou que Deus não aprova quem acha em tudo e em todos motivos para condenar. Tem gente que reclama do seu esposo ou esposa, dos filhos, do padre, do bispo, do Papa e nem percebe que ele está sendo o problema. Devido ao seu orgulho coloca-se acima de todos. Fala mal da Igreja e nem percebe que é ela que a dará a salvação. Vive com as mãos cheias de pedras. Os fariseus era exatamente assim e erraram muito.
