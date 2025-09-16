Evangelho de 16 de setembro
Entrando na cidade de Naim, Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Era de um jovem, filho único, de uma viúva. Uma grande multidão acompanhava o enterro. Ao ver a mãe do jovem, Jesus sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores! E ao jovem: eu te ordeno, levanta-te! O morto se sentou e Jesus o entregou à sua mãe.
Como viver este Evangelho no dia de hoje?
Jesus sentiu compaixão daquela mãe. E o que ele podia fazer por ela, ele fez. O coração de Deus é assim para com todos os que sofrem. Para eu viver esse Evangelho preciso me sintonizar com o coração d Jesus para saber entrar na dor do outro sentindo compaixão de quem sofre, às vezes, tão perto de mim.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui