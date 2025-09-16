Evangelho de 16 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 7,11-17

Entrando na cidade de Naim, Jesus se depara com um cortejo fúnebre. Era de um jovem, filho único, de uma viúva. Uma grande multidão acompanhava o enterro. Ao ver a mãe do jovem, Jesus sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores! E ao jovem: eu te ordeno, levanta-te! O morto se sentou e Jesus o entregou à sua mãe.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Jesus sentiu compaixão daquela mãe. E o que ele podia fazer por ela, ele fez. O coração de Deus é assim para com todos os que sofrem. Para eu viver esse Evangelho preciso me sintonizar com o coração d Jesus para saber entrar na dor do outro sentindo compaixão de quem sofre, às vezes, tão perto de mim.