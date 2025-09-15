Evangelho de 15 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 19,25-27.

Hoje celebramos Nossa Senhora das Dores. Maria em pé, permanece junto a cruz de Jesus. Ele ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Quem ama de verdade permanece junto ao outro nos momentos de dor. Isso nós aprendemos de Nossa Senhora. E ela mesma permanece junto a nós quando as coisas não vão bem, quando experimentamos o fracasso, o cansaço, a rejeição, a doença. Ela é a consoladora dos aflitos, saúde dos enfermos e refúgio dos pecadores. Nossa Senhora das Dores – Rogai por nós.