Evangelho de 12 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 6,39-42

Jesus nos questiona: Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes o que está no teu próprio olho? Tira primeiro o cisco do teu olho e então poderás enxergar bem para ajudar o teu irmão!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Se uma pessoa é sábia, mesmo que veja o erro dos outros, ela age com discrição, sem fazer estardalhaço e nem fofocas. Observe uma coisa: Se uma pessoa faz fofoca de alguém para você, ela fará fofoca de você quando estiver com aquela primeira pessoa. Isso é óbvio! E se uma pessoa vê erros em todos, isso não seria indício de que -seu “olho” está sujo e projeta nos outros a sua própria sujeira?