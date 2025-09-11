Evangelho de 11 de setembro
Jesus disse aos seus discípulos: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam.
Como viver esse Evangelho no dia de hoje?
Talvez essas frases do Evangelho sejam as mais difíceis de serem vividas. Mas observe: Jesus pessoalmente as colocou em prática. No alto da cruz, ele rezou por seus algozes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele é o nosso modelo e nos pede para vencermos o mal com o bem. Agindo deste modo podemos superar as divisões e construir a fraternidade ao nosso redor. Perguntemo-nos se temos inimigos por quem rezar no dia de hoje...
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui