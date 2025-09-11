Evangelho de 11 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 6,27-38

Jesus disse aos seus discípulos: Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Talvez essas frases do Evangelho sejam as mais difíceis de serem vividas. Mas observe: Jesus pessoalmente as colocou em prática. No alto da cruz, ele rezou por seus algozes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele é o nosso modelo e nos pede para vencermos o mal com o bem. Agindo deste modo podemos superar as divisões e construir a fraternidade ao nosso redor. Perguntemo-nos se temos inimigos por quem rezar no dia de hoje...