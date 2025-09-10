Evangelho de 10 de setembro

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 6,20-26

Nas bem-aventuranças, Jesus cita situações de sofrimento pelas quais as pessoas passam: pobreza, fome, choro, ofensas. E diz que os seus discípulos, que também passam por estas situações, serão bem-aventurados, isto é, felizes, não obstante a cruz de cada dia que precisam carregar.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Jesus fala que seus discípulos serão felizes e a alegria é como o pão de cada dia. A alegria de ontem passou. Deve ser renovada hoje a partir de gestos concretos de bondade. A alegria é o distintivo do discípulo de Jesus e é um termômetro da nossa espiritualidade: É maior ou menor, conforme o nosso amor ao próximo. Se há tempo não nos sentimos verdadeiramente felizes, pode ser devido ao pouco amor ao próximo.