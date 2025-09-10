Evangelho de 10 de setembro
Nas bem-aventuranças, Jesus cita situações de sofrimento pelas quais as pessoas passam: pobreza, fome, choro, ofensas. E diz que os seus discípulos, que também passam por estas situações, serão bem-aventurados, isto é, felizes, não obstante a cruz de cada dia que precisam carregar.
Como viver este Evangelho no dia de hoje?
Jesus fala que seus discípulos serão felizes e a alegria é como o pão de cada dia. A alegria de ontem passou. Deve ser renovada hoje a partir de gestos concretos de bondade. A alegria é o distintivo do discípulo de Jesus e é um termômetro da nossa espiritualidade: É maior ou menor, conforme o nosso amor ao próximo. Se há tempo não nos sentimos verdadeiramente felizes, pode ser devido ao pouco amor ao próximo.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui